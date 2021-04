Sisal lancia Next, innovativa piattaforma di gioco online

Il Gruppo Sisal potenzia la sua strategia di sviluppo e innovazione di prodotto con il lancio di NEXT - Sisal Digital Technology, la nuova “open platform” per il gioco online che si affianca a NEXT - Sisal Vlt Technology, la piattaforma di Videolotterie già presente sui mercati italiano e internazionale. NEXT, assieme ai giochi proprietari Sisal è disponibile da oggi su tutti i canali digital Sisal, per garantire un’esperienza di intrattenimento responsabile, innovativa, sicura e coinvolgente.

Lancio che segna un importante passo avanti per l’operatore di riferimento nel mercato del gaming sviluppata in collaborazione con Fils|Game, importante player internazionale specializzato nello sviluppo e nella fornitura di software e giochi, perché permette di integrare contenuto proprietario e di terze parti in modo rapido ed efficiente grazie ad un’architettura flessibile e modulare. La nuova piattaforma non è però un punto d’arrivo, sottolinea Sisal, ma il punto di partenza per l’evoluzione di una “gaming suite” proprietaria, che ha come obiettivo “la proposizione di un prodotto innovativo e differenziante, per un’esperienza di gioco divertente e coinvolgente”.

Grazie alla flessibilità nell’integrare contenuti “in house” e di terzi, NEXT si propone di facilitare e velocizzare l’evoluzione di un’offerta omnicanale consentendo ai propri clienti un’esperienza di gioco più fluida attraverso una dimensione “real time funny” che supera le diversità di canale. La creazione di una “gaming suite” proprietaria flessibile e dinamica, multi-language e multi-currency come NEXT certifica il forte impegno di Sisal nello sviluppo internazionale del Gruppo, permettendo un più rapido time to market e una maggiore adattabilità ai requisiti e alla cultura dei diversi mercarti.

La prima offerta propone un mix di otto giochi, slot e table games, con grafiche attrattive e con bonus features tra cui Traffic, slot a tema avventura con ambientazione metropolitana e grafica moderna; Black Jack, per un’esperienza di gioco immersiva all’interno di un casinò dov’è possibile occupare fino a cinque postazioni contemporaneamente e divertirsi con le side bet; Rakitabi, prima slot omnichannel completamente sviluppata sulla tecnologia proprietaria NEXT.

“Sono molto soddisfatto della partnership con Fils|Game, operatore del Regno Unito con importante footprint a livello internazionale. Ci ha permesso di lanciare la nostra piattaforma proprietaria NEXT – Sisal Digital Technology, fondamentale per continuare a perseguire la nostra strategia di innovazione e differenziazione di prodotto, in un contesto di mercato sempre più standardizzato” commenta Marco Bedendo, Gaming machines & Online Casino managing director di Sisal.

“Le caratteristiche di flessibilità e adattabilità di NEXT nell’integrare contenuti proprietari e di Provider esterni - aggiunge - sono fattori fondamentali per un’offerta di prodotto unica e innovativa, con forte attenzione a creare valore per i nostri clienti, coinvolgendoli in una user experience di gioco fluida tra i canali retail e online, sempre nel pieno rispetto di un intrattenimento responsabile”.

“L’architettura della piattaforma Next - conclude Marco Bedendo - modulare, scalabile, multi-language e multi-currency, permetterà a Sisal di velocizzare l’ingresso nel panorama internazionale, agevolando la penetrazione in mercati molto diversi per cultura, contesto sociale e infrastruttura tecnologica. Ne è conferma il fatto che la nuova piattaforma sarà attivata, entro il primo trimestre 2022, in tutti i Paesi dove Sisal è attualmente già presente internazionale: Turchia, Spagna e Marocco”.

“Voglio ringraziare Sisal per aver scelto Fils|Game e il suo team per perseguire i propri obiettivi sul mercato online – sottolinea Stefano Fregoni, ceo di Fils Investments Ltd -. Sono certo che questa partnership porterà il suo contributo per riconfermare il marchio Sisal come solido riferimento fra i leader del mercato internazionale del segmento online e dell’innovazione di questo settore”.