Ricominciano controlli e multe Adesso fate attenzione all'auto

Nel gruppo delle proroghe alle scadenze di documenti effettuato dal governo durante le prime fasi della pandemia Coronavirus per agevolare i cittadini rientrava anche la revisione dell'auto. A partire dal mese di novembre, tuttavia, i termini di questa sospensione hanno iniziato a cessare e le forze dell'ordine preposte ai controlli stradali possono quindi riprendere a sanzionare quanti non si sono nel frattempo messi in regola.

Stando al calendario preparato dall'esecutivo, pertanto, il 31 di ottobre è stato l'ultimo giorno concesso per circolare con la revisione scaduta a tutti quegli automobilisti al volante di veicoli con data di scadenza della verifica compresa tra 31 marzo e 31 luglio 2020, come spiegato chiaramente nel Decreto semplificazioni. "In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" . Questo quanto si legge nel documento ufficiale, all'interno del quale sono inoltre indicate anche le scadenze più prossime per coloro i quali hanno invece visto scadere la revisione del proprio veicolo nei giorni scorsi e per quanti si troveranno nella medesima situazione entro la fine dell'anno in corso: "È rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020" .

La prima conseguenza diretta di una situazione del genere è ovviamente la ripresa dei controlli specifici da parte delle forze dell'ordine. Gli agenti della polizia stradale saranno nuovamente autorizzati ad effettuare le verifiche del caso sia attraverso la carta di circolazione del veicolo che tramite la banca dati della Motorizzazione civile, al fine di rilevare eventuali trasgressori dei termini previsti dal Decreto semplificazioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

La circolazione senza revisione del mezzo può comportare sanzioni amministrative che vanno dai 169 fino ai 679 euro, cifre che possono anche raddoppiare nel caso in cui il proprietario del veicolo sia colto in fallo in più di una circostanza. Unico tragitto concesso, per quanti si ritrovino in una condizione del genere, è quello verso il centro specializzato preposto alle verifiche, il cui appuntamento sarà da certificare con un documento alle forze dell'ordine nel caso di un eventuale controllo.