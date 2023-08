S&P promuove Leonardo: "È un investimento sicuro"

Buone notizie per Leonardo che incassa la promozione di S&P Global Ratings guadagnandosi l'investment grade. Infatti, l'agenzia americana ha alzato il ha alzato i rating di credito e di emissione a lungo e breve termine e il suo debito senior non garantito a «BBB-/A-3» da «BB+/B» con outlook stabile. Si tratta di un passaggio nel novero degli emittenti più sicuri dopo che Leonardo, motiva S&P, «continua a mostrare una solida performance operativa e le sue metriche di credito si stanno rafforzando in modo sostenibile a un livello che consideriamo commisurato a un rating investment grade, supportato dall'impegno del management a mantenere un solido bilancio». La promozione di S&P segue quella che era già stata annunciata lo scorso maggio da Moody's.

Sulla scorta della notizia, il gruppo della difesa e dell'aerospazio ha guadagnato oltre il 3,1% in Borsa a 13,31 euro raggiungendo i massimi dal 2017. Inizia sotto una buona stella, quindi, il regno del nuovo amministratore delegato Roberto Cingolani, scelto dal governo Meloni per succedere ad Alessandro Profumo. Tra gli aspetti che hanno convinto di più l'agenzia di rating c'è la recente pubblicazione di «un portafoglio ordini in espansione, maggiori ricavi, rafforzamento della redditività e dei flussi di cassa e riduzione graduale del debito». L'agenzia Usa prevede che «queste tendenze continuino con il portafoglio ordini di Leonardo in aumento a oltre 40 miliardi di euro (2,5x-3,0x fatturato annuo), che dovrebbe supportare una crescita del fatturato annuo di circa il 4%-5% nel 2023-2024».

Nei 12 mesi fino al 30 giugno 2023, i ricavi di Leonardo sono aumentati del 4,6% e il margine operativo lordo del gruppo per S&P Global Ratings è salito al 10,4%, con un miglioramento della redditività negli elicotteri, nell'elettronica in Europa e negli aeromobili e aerostrutture.

Per il 2023-2024, si legge nella nota dell'agenzia, «S&P Global Ratings prevede che i margini Ebitda adjusted aumenteranno almeno all'11 per cento, supportati da un aumento della produttività, un attento controllo dei costi e aumenti di prezzo intelligenti». E aggiunge: «Le priorità del management per migliorare i flussi di cassa, ridurre il debito e rafforzare il bilancio sono alla base dell'aggiornamento. Comprendiamo che il management di Leonardo è fortemente impegnato a migliorare la qualità della sua generazione di cassa, rafforzare le pratiche di capitale circolante e ridurre l'uso di accordi di capitale circolante fuori bilancio».

A valle di queste considerazioni gli esperti di S&P prevedono che il debito rettificato del gruppo si ridurrà a 3 miliardi nel 2024 da circa 4,6 miliardi. Leonardo, che ha distribuito dividendi per circa 81 milioni di euro nel 2022, secondo l'agenzia arriverà a pagare «dividendi di 80-100 milioni di euro all'anno nel 2023».