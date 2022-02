Stangata bollette: scatta il maxi-ricorso

La stangata sulle bollette di luce e gas potrebbe costare ai contribuenti italiani fino a 70 miliardi di euro. L’anno 2022 potrebbe rivelarsi nefasto dal punto di vista economico per migliaia di famiglie e imprese e le associazioni a tutela dei consumatori cerano di ricorrere a una serie di espedienti per convincere il governo a invertire la rotta. Il Codacons, insieme ad altre organizzazioni no profit, ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia contro gli aumenti spropositati scattati lo scorso primo gennaio. L’obiettivo è impugnare le delibere dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (Arera) con le quali si è dato il via libera agli incrementi delle bollette per il primo trimestre del 2022.

Secondo le associazioni a tutela dei consumatori, i provvedimenti adottati si basano su “su criteri illegittimi che hanno portato al pesante rincaro delle bollette a danno di famiglie e imprese” . Nel ricorso si contesta il fatto che “una stima circoscritta ad un solo periodo trimestrale di volta in volta aggiornato, possa comportare una grave lesione dei diritti dei consumatori finali” . Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, parla di “vizi di motivazione” e di “violazione del principio di trasparenza” , ritenendo che la misura avallata manca di specificare in modo chiaro non solamente la modalità, ma soprattutto le motivazioni che giustificherebbero l'aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas.

Al Tar è stato chiesto anche di controllare se si sia verificata la falsa applicazione della Costituzione. L’incremento delle tariffe riguarda un servizio pubblico essenziale, come tale è prevista la necessità di assicurare la continuità e la qualità della prestazione, la tutela degli utenti e dei consumatori, l'accessibilità dei costi. Il prezzo dovrebbe essere, dunque, abbordabile per il consumatore finale. La carta costituzionale evidenzia un aspetto fondamentale: l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.