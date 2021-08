La stangata di luglio: ecco tutti i rincari

Rincari record a luglio per i consumatori. Nel mese della ripresa turistica, i prezzi sono aumentati in modo quasi esponenziale rispetto al mese di giugno. Come rileva La Stampa, infatti, i costi per il trasporto marittimo sono cresciuti del 24.7%, i voli nazionali del 17% e i villaggi vacanze del 15.4%. Ma a registrare aumenti sono anche gli hotel, i ristoranti, i servizi di ristoro e anche il costo dei condizionatori. L'Unione dei consumatori denuncia, sulla base dei dati Istat, una situazione insostenibile che grava interamente sulla popolazione e che rischia di frenare la ripresa.

Il trasporto marittimo è il comparto con il maggiore rincaro sia rispetto al mese precedente, con il 24.7% sia rispetto allo stesso mese di luglio 2020, rispetto al quale i costi sono cresciuti del 18.2%. " Una speculazione bella e buona consentita dalla scarsa concorrenza nel settore ", ha commentato l'Unione dei consumatori. Un incremento che va a incidere sul budget che gli italiani hanno destinato alle vacanze, con conseguente riduzione delle spese in altri settori. Incremento netto anche sui voli nazionali, che sono aumentati del 17% rispetto a giugno 2021. In aumento anche i voli internazionali, anche se in modo meno consistente, attestandosi su un +12.3%.

Una crescita importante, anche in relazione al fatto che giugno viene considerato un mese estivo vacanziero di alta stagione. Crescono anche i costi dei villaggi turistici, dei campeggi, degli ostelli della gioventù e di tutte le strutture simili, che rispetto a giugno sono aumentati del 15.4%. Luglio è stato un mese di forti rincari su tutte le voci, anche sui pacchetti turistici. " Quelli internazionali sono rincarati dell'8.1% ", sottolinea l'Unione consumatori. La voce del settore turistico che ha segnato un rincaro minore è quello degli alberghi, che sono aumentati dell'1.6%.

Per chi parte si segnala anche un incremento nei costi del noleggio dei mezzi di trasporto ma anche dei garage, cresciuti quasi del 4% rispetto a un mese fa. L'associazione segnala su La Stampa anche incrementi nello sport. Palestre, piscine, impianti sportivi e stabilimenti balneari hanno segnato un +7.5%, a cui si aggiunge un aumento del 4.1%. A luglio sono aumentati anche gasolio e benzina, rispettivamente del 2.6 e del 2.4 percento. Crescono dell'1.5% anche i climatizzatori. " Preoccupano molto i rincari di luglio, anche perché si sommano a quelli di giugno. Inoltre va considerato che si tratta di aumenti medi. Nelle località turistiche, quindi, per alcune voci come alberghi e ristoranti i rialzi possono essere anche il triplo ", ha sottolineato Massimiliano Dona dell'Unione consumatori.