Stellantis fa meglio del mercato (+14%). Tutto il podio è suo

Il mercato italiano dell'auto continua a crescere: ad aprile le immatricolazioni sono state 155.210, l'11,6% in più dello stesso mese del 2025. Il quadrimestre chiude con 640.083 immatricolazioni, il 9,8% in più di un anno prima. Crescono per il decimo mese consecutivo le vendite di auto elettriche che ottengono una quota di mercato dell'8,5%, sotto la media europea (21,8%) ma in forte aumento rispetto a un anno fa. Gli Ecobonus del Mase "hanno sostenuto il mercato negli ultimi sei mesi", sottolinea il Centro Studi Promotor portando a riprova l'evoluzione della domanda di vetture elettriche. Il confronto con la situazione ante-pandemia resta però fortemente negativo, con un calo del 10,2% che si è comunque dimezzato rispetto alla fine dello scorso anno.

Fa meglio del mercato Stellantis. In aprile le immatricolazioni del gruppo guidato da Antonio Filosa sono state 48.808, il 14% in più dello stesso mese del 2025: è il quarto mese consecutivo che l'incremento percentuale in Italia è a doppia cifra, con la quota di mercato che sale al 31,4% rispetto al 30,7%. Nel quadrimestre il gruppo ha venduto 206.609 auto (+15,7%), con la quota che passa dal 30,6% al 32,2%. Nella classifica delle auto più vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina, con 8.576 immatricolazioni, al secondo Jeep Avenger con 4.276 e al terzo Leapmotor T03 con 4.090.

Il brand cinese di Stellantis ha una quota di mercato vicina al 3%. Stesso livello sfiorato da Byd.

Anfia ha rivisto al rialzo le stime di fine anno: il mercato potrebbe puntare verso il 10% di volumi in più rispetto al 2025.