Su Moneta il risiko dei promotori

Banche in primo piano, tra scalate e nuove sfide. Protagonista è Ifis, che ha conquistato Illimity. L'operazione accende i riflettori su Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Ifis, al quale Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, dedica un ritratto. Ma in uno scenario di tassi in calo, gli istituti di credito si strappano di mano i promotori per assicurarsi nuove fonti di ricavo.

Intanto, cresce la febbre delle criptovalute, in cui salgono anche i rischi: non più rapine in banca, ma truffe informatiche e persino rapimenti per sottrarre le credenziali dei portafogli digitali. L'euforia del momento rischia di nascondere fragilità profonde. Chissà che non si annidi proprio qui il prossimo Cigno Nero della finanza globale. In un contesto segnato da volatilità e incertezza, Moneta propone anche una guida per orientarsi tra strumenti sicuri e con rendimenti interessanti, per mandare il portafoglio in vacanza.

Lo sguardo si allarga poi ai temi ambientali, con un focus sull'industria dell'acciaio verde. A cinque anni dal lancio del Green Deal, i risultati appaiono deludenti. E l'Europa arranca anche sull'opportunità delle "miniere urbane" da cui ricavare il rame, un metallo sempre più prezioso.

E a proposito di opportunità, nelle campagne del Sud Italia, sempre più giovani stanno scommettendo su colture esotiche, come mango e avocado, capaci di rispondere alla nuova domanda e alle mutate condizioni ambientali. E poi, due storie emblematiche del Made in Italy: Patrizio Bertelli, il patron di Prada, e Giammaria Giuliani, membro della famiglia che ha inventato uno dei digestivi più iconici al mondo.