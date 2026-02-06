Su Moneta la trappola Tfr-pensioni. E nel lusso impazza l'oro fake. Mediobanca verso il compromesso

Mentre si accendono le luci sui Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, le polemiche non si spengono. Con un'analisi che fa ordine tra costi reali e benefici effettivi si apre il nuovo numero di Moneta, in edicola da domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo. Come ricorda nell'editoriale il direttore Osvaldo De Paolini, non esiste crescita senza cambiamento, e l'Olimpiade può diventare un banco di prova decisivo per il Paese. Con questo messaggio, lo sguardo del settimanale si allunga sul futuro, a cominciare da quello delle pensioni, chiamate a fare i conti con la Legge di Bilancio e con una serie di novità tra silenzio-assenso, deducibilità fiscale e modalità di riscossione. Un percorso a tappe con i prossimi cambiamenti che si intreccia con un viaggio tra i Paesi sempre più gettonati per vivere gli anni d'argento e un'intervista esclusiva a Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, in cui si fa chiarezza sullo stato di salute del sistema previdenziale.

Restando al futuro, ma spostandosi sulle banche, il dossier caldo di queste settimane porta a Mediobanca. Moneta raccoglie indiscrezioni che definiscono gli scenari possibili su Piazzetta Cuccia dopo il passaggio nell'orbita di Monte Paschi. Sotto i riflettori finisce anche Kering, in attesa dei conti. Il colosso francese del lusso ha sofferto più di altri la frenata del settore e l'inchiesta del settimanale scava nelle ragioni di questa crisi, mostrando come il marchio italiano Gucci pesi più di tutti sui risultati, pur non essendo l'unica zavorra.

Nel frattempo, nel mondo della moda esplode la mania dei ciondoli per la borsetta, tra prezzi che oscillano vistosamente e un curioso mix di lusso e bancarella. A brillare davvero, però, è l'oro, che in avvio d'anno segna nuovi massimi storici. Il settimanale indaga sull'esistenza e sulla reale efficacia di prodotti finanziari e portafogli multi-asset capaci di sfruttare questa corsa, mentre nelle gioiellerie griffate il rialzo del metallo giallo si traduce in oggetti dal valore intrinseco sempre più basso.

Tra i temi più urgenti anche quello delle assicurazioni, con un focus sulle polizze catastrofali dopo il passaggio del ciclone Harry e l'emergenza ancora in corso a Niscemi, per capire quanto costano e cosa coprono davvero.

Spazio poi all'agricoltura, dopo l'accordo di libero scambio con l'India, per scoprire come le nostre tavole possano restare fedeli agli standard di sicurezza anche di fronte ai prodotti extra Ue.

Tra le pagine non manca la tecnologia, con la storia di una startup tutta italiana capace di smascherare immagini e video falsi creati con l'intelligenza artificiale. E poi l'arte, dove diventa protagonista un nuovo format itinerante che si sposta in luoghi inconsueti, ma più vicini a quelli frequentati dai vip.