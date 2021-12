Dal Superbonus alle cartelle: tutti i nodi della Legge di Bilancio

È iniziata in Commissione Bilancio la "maratona" per decidere e approvare il prima possibile la Legge di Bilancio del 2022. Al pronti, via c'è stato subito l'intoppo sul Superbonus 110% fondamentale per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico richiesto a gran voce dall'Ue.

Ecco cosa cambia

La nuova riforma doveva prevedere l'assenza del tetto Isee di 25mila euro per le ristrutturazioni delle villette oltre a nuove regole sui lavori ma è stato subito messa da parte a causa dell'acceso scontro tra partiti che non ha messo d'accordo nessuno. Oggi si decideranno le sorti non solo dell'agevolazione sulle case ma saranno sciolti anche altri nodi, tra cui la modifica per il pagamento delle cartelle esattoriali, il cui pagamento diventa di 180 giorni per quelle notificate nel primo trimestre del prossimo anno. Come riporta il Corriere, tra le misure certamente approvate rientrano i 10 milioni di euro per i proprietari di case occupate abusivamente a causa del blocco sfratti che c'è da inizio pandemia. o comunque penalizzati dal blocco degli sfratti. E poi, sarà rinviata "la tassa sui tavolini" dei locali pubblici di 3 mesie e gli edili-ceramisti andranno in pensione anticipata con 32 anni contributi.

Superbonus e colonnine

Come anticipato, sarà cancellato quanto ipotizzato sul tetto Isee per le villette e l'applicazione del Superbonus agli impianti solari fotovoltaici fino a 4 mila euro di spesa. Invece, per le colonnine di ricarica per le auto elettriche, " se collegate a lavori 'trainanti', la detrazione è nei limiti di duemila euro per villette, 1.500 euro per condomini con massimo 8 colonnine e 1.200 euro per quelli che superano le 8 ". La nuova Legge di Bilancio prevede detrazioni al 75% finalizzate all'eliminazione delle barriere elettroniche, misura che non piace soprattutto al M5S. Nessuna agevolazione, poi, per il teleriscaldamento in cui non rienterebbe il Superbonus. Come anticipato, scenderà da 36 a 32 l'anticipo di pensione per gli operai dell’edilizia e i ceramisti.

L'aiuto ai proprietari di immobili

A causa del Covid, rimangono inutilizzati migliaia e migliaia di immobili residenziali perché occupati abusivamente: è per questo che ai proprietari più sfortunati sarà destinata la cifra di 10milioni di euro. Un accordo sul Superbonus, però, c'è, e riguarda la proroga al 2025 per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici. " Approvato in Commissione Bilancio lo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25 ", ha fatto sapere su Twitter Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.