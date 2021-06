Al "supersalone" le scuole di design di tutto il mondo

Condividere con le scuole di design di tutto il mondo il palcoscenico del supersalone, l’evento speciale organizzato dal 5 al 10 settembre prossimo in Fiera Milano dal Salone del Mobile.Milano curato dall’architetto Stefano Boeri: è questo l’obiettivo di The Lost Graduation Show, open call lanciata per offrire l’opportunità agli studenti laureatesi nel corso del 2020-2021 l’occasione per presentare al pubblico i propri progetti. Open call per la partecipazione inviata già a 300 scuole di 59 Paesi.

Unicum nella storia del Salone del Mobile.Milano, The Lost Graduation Show sarà una grande mostra, a cura Anniina Koivu - scrittrice di design, curatrice, consulente e insegnante - che toccherà tutti i settori del furniture design e prevede anche incursioni nel mondo della mobilità, del design inclusivo, medico e sportivo, della ricerca sui materiali e sulla sostenibilità del progetto. Un’esposizione che si ripromette di indagare i nuovi linguaggi dell’abitare e trovare possibili soluzioni alle questioni più urgenti poste al design contemporaneo. A partire dalla pratica di quella nuova generazione di progettisti che si affaccia al mondo dell’industria e della produzione. Organizzata per argomenti, l’esposizione offrirà alle scuole l’occasione di promuovere e sostenere i propri studenti, riunendoli da tutti i Continenti, per cercare di offrire interessanti spunti di riflessione e raccontare le nuove strade che il design “giovane” si sta accingendo a percorrere.

“Il supersalone sarà un evento imperdibile, dove al grande pubblico dei visitatori sarà consentito confrontare le novità delle aziende con i risultati più sperimentali delle scuole internazionali di design. Un’onda di ossigeno creativo dopo il lungo inverno della pandemia - spiega il curatore Stefano Boeri.

“Il fine ultimo del Salone del Mobile.Milano è creare, difendere e diffondere la cultura del design e del saper fare. Aiutare le scuole nella promozione di profili professionali in grado di affrontare la complessità del mondo e di immaginare e progettare attraverso il design un futuro migliore è sempre stato nel suo Dna - commenta Marco Sabetta, direttore generale della manifestazione - Per questo siamo orgogliosi di ospitare, all’interno ddell'evento speciale, The Lost Graduation Show, iniziativa unica che, nel segno della multiculturalità, ci mostrerà come abiteremo, vivremo, lavoreremo, comunicheremo attraverso gli spazi interni, e non solo”.

“Ogni anno, la visita al Salone del Mobile.Milano è fonte di energia e nuove idee - aggiunge Anniina Koivu, curatrice della mostra -. Oggi, dopo un blackout di 18 mesi, non vediamo l’ora di accelerare, tornare a produrre, incontrarci di persona, divertirci. Sono sicura che supersalone interromperà la modalità stand-by in cui tutti languiamo. The Lost Graduation Show offrirà un’occasione unica per riprendere le fila del discorso, valutare con occhi nuovi quali sono i temi più urgenti di cui il design si dovrebbe occupare e quali direzioni dovrebbe scegliere. Quale modo migliore per ripartire se non prestando attenzione agli interrogativi della nuova generazione di designer e alle risposte che sta proponendo? Il bello sarà scoprire come i temi che più stanno a cuore ai giovani creativi siano sorprendentemente simili in tutto il mondo. Raccoglierli insieme su un palcoscenico globale rappresenta l’opportunità di un rinascimento”.

Oltre all’esposizione fisica, una piattaforma digitale – @thelostgraduationshow – ospiterà tutte le opere selezionate perché possano raggiungere un pubblico ancora più ampio e permetterà a chiunque lo desideri di contattare direttamente i giovani creativi. Una giuria di esperti internazionali e protagonisti del mondo del design valuterà i progetti presentati e premierà i migliori in ogni categoria. Informazioni sul regolamento: info@thelostgraduationshow.com