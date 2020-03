Il taglio dei tassi della Fed non rassicura i mercati. Le Borse aprono in rosso

La settimana parte malissimo per i mercati finanziari. La mossa a sorpresa della Federal Reserve (che ha tagliato i tassi di un punto portandoli quasi a zero) e l'azione coordinata delle principali banche centrali mondiali non riescono a rassicurare le Borse, sempre più preoccupate dagli effetti della pandemia di coronavirus su economia e imprese. I principali listini europei sono in profondo rosso. Parigi scende dell'8,74%, Londra cede il 6,05%, Francoforte il 7,72% mentre Milano lascia sul terreno l'8,40%. Anche in Asia i listini chiudono in forte calo.

Chiusura in netto calo per i principali listini asiatici. A Shanghai l'indice Composite cede il 3,4% a 2.789,25 punti, mentre a Shenzhen il Component arretra del 5,34%. Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Tokyo: l'indice Nikkei cede il 2,46%.

La situazione a Piazza Affari

La Borsa di Milano resta in calo di circa 8 punti percentuali a metà mattina, con forti vendite su tutti i settori. Pesante Fca, in calo del 15% dopo la decisione di fermare diversi stabilimenti in Europa. Male le banche (Unicredit e Ubi -12%, Intesa -9%, Bper -13%), limitano i danni utilities e reti (Snam -1,4%). In calo anche Diasorin (-3%), nonostante i rialzi della prima parte della mattinata.

Wall Street in forte ansia

Ci si attende una nuova seduta negativa per Wall Street, nonostante la mossa a sorpresa della Fed. I future continuano a perdere oltre il 4%. Quelli sul Dow Jones arretrano del 4,56%, sullo S&P del 4,77% e quelli sul Nasdaq del 4,5%. Il taglio dei tassi della Fed è stato definito "una notizie fenomenale" dal presidente Donald Trump, che aveva fatto fortissime pressioni sul governatore Jerome Powell affinché diminuisse il costo del denaro. La mossa, tra l'altro, era attesa ed è stata coordinata con Bce, Banca d'Inghilterra, Banca del Giappone, Banca del Canada e Banca nazionale svizzera. I mercati però hanno reagito considerandola una mossa scontata e si aspettano, come "buona notizia", un rallentamento nel numero dei morti e dei contagi a livello globale.

Difficoltà per Atlantia

In profondo rosso il titolo Atlantia che scende del 14,30% dopo aver pubblicato i dati di traffico sulle auutostrade in Italia, Francia e Spagna e il profondo rosso per i trasporti aerei. Aspi ha registrato un -4.4% fino all'11 marzo, mentre per Abertis la Spagna ha registrato un +2.2% e la Francia +1.9% (effetto Gilet Gialli a gennaio 2019). Nelle ultime 2 settimane per l'effetto del Covid19, Aspi ha registrato cali del 22% e 40% e la Francia dell'11%. Secondo gli analisti di Equita, che assegnano un rating Hold alla società, l'emergenza causata dal Covid-19 avrà un impatto significativo sui risultati 2020 di Atlantia, già penalizzata dall'incertezza introdotte dal decreto Milleproroghe (downgrade di S&P e Moody's a "junk", presentazione del nuovo Pef da parte di Aspi entro marzo, possibile scontro legale).