Tassa ammazza-risparmio

Quanto incide il 26% di tassazione degli utili sul modo in cui gli italiani vivono il loro rapporto con il risparmio? Quanto incide quel 26% sulla crescita del Paese? Mi faccio queste domande dopo aver ricevuto la lettera di un risparmiatore che me ne parla con apprensione. Vi racconto la storia: Michele mi dice di essere stato un consulente finanziario e in quanto tale, avendo cognizione di causa, nel 1998 aveva sottoscritto un piano di accumulo utilizzando un fondo comune d'investimento. «In quel periodo mi ero appena sposato- scrive- così ho deciso, alla nascita della mia prima figlia, di metterle da parte dei soldi sfruttando la tecnica del Pac. Ho scelto - continua Michele - un fondo che replicasse l'indice Morgan Stanley World, quello che rappresenta, in pratica, le borse di tutto il Mondo. Così, togliendoli dal conto corrente, ho versato ogni mese 500 euro. Sono passato attraverso la bolla internet e la crisi legata all'attacco alle Torri Gemelle. Non è stato facile resistere emotivamente, ma l'ho fatto, ho continuato a versare anche in quei periodi bui. Non mi sono ricreduto nemmeno quando è scoppiata la bolla dei mutui americani e quando sono saltate banche e stati». «Qualche settimana fa- evidenzia- sono andato a controllare il risultato del mio piano e ho visto che avevo più che raddoppiato quello che avevo versato realizzando un rendimento di oltre il 9,90% medio-annuo. Immaginate quanto fossi felice. Così in questi giorni di tensioni economiche, avevo deciso di consolidare quanto guadagnato, anche perché a mia figlia, nel frattempo, quei soldi servirebbero. Ma, quando sono andato a calcolare la tassazione, mi sono reso conto di ciò che significasse quel 26%. In pratica dovevo rinunciare a oltre 30mila euro». Vi risparmio i commenti di Michele, non le mie considerazioni. È educazione finanziaria questa? È crescita per il Paese? È permettere ai risparmiatori di fare scelte giuste per il futuro? Michele la scelta giusta l'aveva fatta, tornando indietro la rifarebbe? Le risposte? Magari nel prossimo articolo.

