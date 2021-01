Ti è scaduta la patente? Puoi ancora guidare: ecco fino a quando

Il Parlamento ha approvato il decreto che proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021 e con esso viene prorogata anche la validità della patente e dei documenti di identità scaduti entro il 29 aprile 2021. Ulteriori novità riguardano l’estensione della durata del foglio rosa e il periodo di validità dell’esame della teoria della patente.

Già dallo scorso anno, il Governo aveva predisposto - a causa della pandemia di coronavirus - la proroga del rinnovo della patente e delle carte di identità scadute, come ricorda Money.it. L’impossibilità di recarsi presso le agenzie autorizzate e il lockdown di marzo, infatti, non permettevano di proseguire con le pratiche e hanno costretto i Ministri a prorogare le scadenze - in un primo momento - al 31 gennaio 2021. Tuttavia, l’ulteriore proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 - approvata a fine anno - ha fatto slittare ulteriormente i termini entro i quali effettuare il rinnovo della patente.



Per i documenti di guida scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 29 aprile 2021, quindi, la validità viene estesa fino al 30 aprile 2021. Sarà possibile guidare all’interno del territorio italiano anche con documenti scaduti nei mesi precedenti senza incorrere in alcuna sanzione.

Per quanto riguarda, invece, la validità dell’esame della teoria (per le patenti ancora da conseguire), anch’essa è stata estesa al 13 gennaio 2021 per le scadenze avvenute tra il 15 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020. Infine, il foglio rosa scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 resterà valido fino al 3 maggio 2021.