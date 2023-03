Tim apre l'asta per la rete. Conti in rosso

Il board di Tim dà il via all'asta competitiva per la vendita della rete. Ora le due rivali, il fondo americano Kkr da una parte e l'accoppiata Cdp-Macquarie dall'altra, avranno tempo fino al 18 aprile per presentare «un'offerta migliorativa non vincolante». Ieri, infatti, il cda di Tim si è riunito per dare un responso, analogamente a quanto aveva già fatto con Kkr, alla proposta di Cdp-Macquarie, ritenuta allo stesso modo «non in linea con il valore dell'asset e le aspettative di Tim». E allora adesso che cosa accadrà? Il cda, si legge in una nota «ha dato mandato all'amministratore delegato, Pietro Labriola, affinché avvii un processo regolato, trasmettendo a entrambi gli offerenti, per il tramite dei propri advisor, una process letter che indichi i termini a cui verrà dato loro accesso a ulteriori specifici elementi informativi, uguali per entrambi gli offerenti». Sarà infine il Comitato Parti Correlate che espleterà le proprie funzioni istruttorie sulle offerte.

Insomma, Tim adesso andrà a chiarire termini, modalità e confini dell'offerta ai due contendenti. Il governo al momento fa un passo di lato: il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha detto che «ora la partita è in mano al cda di Tim e dei soci» e che l'esecutivo valuterà «quando sarà di sua competenza». Questa postura lascia la porta aperta a Kkr, che sarebbe decisa a presentare la sua proposta in autonomia. Rimane attendista Cdp, che si riserva di esaminare attentamente le nuove informazioni messe a disposizione da Tim prima di decidere se presentare una nuova offerta.

Intanto, ieri il cda del gruppo tlc ha approvato i conti del 2022. L'anno si è chiuso con una perdita di 2,92 miliardi su cui pesano svalutazioni per 2,4 miliardi (-8,6 miliardi il risultato 2021). Cresce il debito, al netto dei contratti di Lease, a 20 miliardi (+2,4 miliardi sul 2021). L'assemblea degli azionisti è stata convocata per il 20 aprile.