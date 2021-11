Caso Tim, Kkr pronta a "un'offerta amichevole"

Si è tenuto oggi il tavolo convocato dal Cda straordinario di Tim per discutere in merito alla proposta di acquisto recentemente avanzata dal fondo Kkr. La società statunitense di investimenti, infatti, sarebbe interessata ad ottenere l'intero capitale del gruppo di telecomunicazioni italiano. Tramite Kkr Infrastructure, il fondo straniero sarebbe già socio al 37,5% di FiberCop, azienda italiana operante nel mercato delle infrastrutture di rete legata proprio a Tim.

La proposta del fondo Kkr, del resto, non ha incontrato alcuna resistenza da parte del governo italiano, che ha garantito la propria neutralità in merito alla questione, in quanto si parla di una azienda privata: nessun ricorso, dunque, al cosiddetto golden power. Resta da vedere la reazione del gruppo francese Vivendi, che possiede 24% delle azioni di Tim.

Le decisioni del Cda

Delicatissimo l'argomento trattato nel corso della riunione del Cda, specie dopo le tensioni delle ultime ore. La riunione si è tenuta in seguito alla lettera di 11 consiglieri che chiedevano una discussione sulla governance, dichiarandosi scontenti.

Al termine della riunione, conclusasi in serata, i fondi Advent e Cvc si sono detti " aperti a discutere con tutti gli stakeholders per trovare una soluzione di sistema per il rafforzamento di Tim ", specificando di non aver avuto al momento contatti con la società Vivendi per pensare ad una proposta alternativa a Kkr.

Il Cda di Tim ha invece fatto sapere di aver preso atto della intenzione di Kkr di effettuare una possibile operazione sulle azioni, allo stato " non vincolante e indicativa" , con un'offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio della società, volta al delisting. La proposta, fra l'altro di pubblico dominio, sarebbe soggetta alla condizione del raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale sociale di entrambe le categorie azionarie, spiega il Cda, come riportato da Agi.

La manifestazione d'interesse di Kkr, prosegue la comunicazione, è stata qualificata come amichevole, " aspira ad ottenere il gradimento degli amministratori della società e il supporto del management ". " Essa è, allo stato, condizionata tra l'altro allo svolgimento di una due diligence confirmatoria di durata stimata in quattro settimane, nonchè al gradimento da parte dei soggetti istituzionali rilevanti ", si legge ancora nel comunicato.

E ancora: "Il prezzo indicato da Kkr nella manifestazione d’interesse, da pagare interamente per cassa – da considerarsi allo stato, oltre che non vincolante, anche meramente indicativo – sarebbe pari a Euro 0.505 per azione ordinaria o risparmio ".

Le reazioni dei sindacati e della politica

In seguito alla notizia della proposta del fondo Kkr, c'è stata la forte reazione di Uilcom Uil, con il suo segretario generale Salvo Ugliarolo che si è detto pronto a lanciare una mobilitazione per difendere il patrimonio del Paese. Ugliarolo ha inoltre definito " imbarazzante " il silenzio del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Stefano Fassina di Leu, invece, ha richiesto un'audizione in Parlamento da parte del governo per parlare del destino di Tim, Fibercop e Tim Sparkle. " Il mercato è il mercato e va rispettato, ma la rete è la rete. Ennesimo balletto intorno a Tim, al quale non si può guardare con distrazione o facendo affidamento soltanto sulle libere dinamiche economiche. La rete di telecomunicazioni è un pezzo di Paese ed ha una valenza strategica fondamentale ", ha commentato il rappresentante di Forza Italia Maurizio Gasparri, come riportato da Adnkronos.

Al momento il governo starebbe valutando un supercomitato di ministri ed esperti per discutere sulla possibilità di usare o meno il golden power per tutelare la rete italiana. A far parte del gruppo di lavoro i ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Vittorio Colao, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il sottosegretario con delega ai servizi segreti Franco Gabrielli, il consulente economico Francesco Giavazzi ed il capo di gabinetto del Mef Giuseppe Chinè.