Tim porta in oltre trenta città la sua superfibra a dieci Gigabit

Tim va avanti nello sviluppo di reti e servizi di nuova generazione e porta nelle case connessioni in fibra Ftth ad elevate prestazioni fino a 10 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia XGS-PON (10 Gigabit capable Symmetric Passive Optical Network).

Con tale tecnologia Tim raggiunge già 4,2 milioni di unità immobiliari in oltre trenta città con un piano di sviluppo che consentirà a un numero sempre maggiore di famiglie italiane di accedere al massimo delle performance di navigazione.

«Il nostro obiettivo è fornire la qualità migliore per far sì che tutte le persone e le imprese possano cogliere le opportunità offerte dal digitale e dai suoi continui sviluppi», sottolinea Andrea Rossini, chief consumer, small & medium market officer di Tim.

Slitta invece oltre il 31 ottobre l'offerta di Cdp per la rete di Tim, snodo cruciale per dare vita a una Rete Unica. A ridosso dello scadere dei cinque mesi di tempo indicati nella lettera d'intenti, Cdp, Macquarie e Open Fiber hanno fatto sapere al gruppo di tlc guidato da Pietro Labriola che il processo di valutazione in corso, «data l'ampiezza della transazione e il tempo necessario ad analizzare tutta l'informazione ricevuta da Tim, richiede un'estensione della timeline indicativa originariamente discussa, e si sono detti pronti a ridiscuterla». Kkr ha dal canto suo confermato di voler restare allineata con Tim nella discussione sul Memorandum of Understanding. Le parti s'incontreranno in settimana.