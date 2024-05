Tod's, l'Opa è al 90% addio alla Borsa vicino

L'Opa lanciata sulle azioni Tod's dal veicolo Crown Bidco ha raggiunto la soglia del 90% del capitale e il titolo della società marchigiana del lusso a questo punto potrà essere tolto (delisting) da Piazza Affari (Euronext Milan). Lo annuncia una nota del gruppo controllato dall'imprenditore Diego della Valle (nella foto). Crown Bidco, come noto, fa capo al fondo d'investimento L-Catterton (fondato a suo tempo dal gruppo Lvmh e dalla famiglia Arnault) che ha lanciato un'Opa volontaria totalitaria sulle azioni Tod's a 43 euro per azione, per una capitalizzazione di Tod's di 1,420 miliardi, in scadenza il prossimo 8 maggio. Crown Bidco, unico offerente, agisce di concerto con lo stesso Della Valle e con il veicolo Delphine sas (gruppo Lvmh). Infatti l'operazione prevede che i Della Valle cedano il 10,4% circa del capitale a Crown Bidco, mantenendo comunque la maggioranza assoluta del 54% di Tod's, mentre Delphine manterrà il suo attuale 10%. Ora, per effetto delle adesioni all'offerta e delle azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto, ieri è stata superata una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale, che consente la revoca dalla quotazione. Le adesioni all'Opa alla data di ieri riguardano oltre 4,26 milioni di azioni pari al 12,88% del capitale che si aggiungono al 64% del capitale delle persone che agiscono di concerto e alle altre azioni, pari al 13,27% del capitale acquistate al di fuori dell'offerta fino alla data di ieri inclusa. Il totale è quindi un numero di azioni Tod's pari al 90,15% del capitale. Se entro l'8 maggio il totale supererà il 95%, nei successivi 15 giorni l'offerente potrà puntare al 100%; se invece la quota resterà tra 90 e 95%, si aprirà una finestra di 2-3 settimane per una riapertura dell'offerta.

In ogni caso il delisting sarà comunque sicuro.