Tornano i pignoramenti: cosa succede da settembre

Manca ancora una settimana al 31 agosto, termine ultimo del periodo di stop relativo sia all'invio delle notifiche di atti e delle procedure di riscossione che ai pagamenti delle cartelle esattoriali e di eventuali rateizzazioni dei debiti. Questo è quanto stabilito nella conversione in legge del cosiddetto "Sostegni bis" lo scorso 22 luglio.

Non si tratta dell'unica novità in arrivo per i contribuenti italiani, dato che, come indicato dall'Agenzia delle entrate nelle Faq sul proprio portale, in suddetta norma sono stati definiti anche i termini per il versamento delle quattro rate della rottamazione-ter e le due del saldo e stralcio previste nel 2020 ma non ancora versate: ebbene chi ancora non avesse provveduto, potrà dilazionare i pagamenti in 4 mesi. Nel "vecchio" decreto Sostegni era stato originariamente previsto il saldo in un'unica soluzione entro il 31 luglio, mentre ora è possibile suddividere il versamento tra luglio ed ottobre senza il rischio di perdere le agevolazioni. La prima scadenza è dunque stata il 31 luglio (trattandosi di un sabato è poi scalata al 2 agosto), termine per saldare le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e il 31 marzo 2020 (saldo e stralcio).

Entro il 31 agosto si dovrà saldare la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter), entro il 30 settembre quelle scadute il 31 luglio 2020 (sia rottamazione-ter che saldo e stralcio), entro il 31 ottobre quella scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter). Invariati, invece, i termini per il saldo delle rate di febbraio/marzo/maggio/luglio 2021, che restano al 30 novembre 2021. Rimane la possibilità di effettuare il pagamento entro i 5 giorni in più di tolleranza concessi per legge. Tuttavia, spiega il Fisco, "in caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute" .

Fine sospensione dei pignoramenti

Il 31 agosto resta il termine ultimo di sospensione anche per le procedure cautelari ed esecutive (quindi per pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi) e per gli obblighi di accantonamento su stipendi, salari, pensioni e altre indennità derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima de19 maggio 2020 (quando entrò in vigore il decreto Rilancio).

"Le somme oggetto di pignoramento" , spiega sul portale online l'Agenzia delle entrate, "non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione)" . Dopo il 31 agosto, pertanto, torneranno gli obblighi imposti al "soggetto terzo debitore", compresa dunque "la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito" .

Dal 1 settembre avranno nuovamente il via anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche amministrazioni e di società a prevalente partecipazione pubblica, che saranno da effettuare sempre prima di disporre pagamenti di importo superiore ai 5mila euro.