Transpotec Logitec, a primavera l'edizione 2022

Transpotec Logitec, la manifestazione più importante in Italia per il sistema dell’autotrasporto e la logistica, si terrà in Fiera Milano da giorvedì 5 a domenica 8 maggio 2022. Decisione di spostare l’evento previsto a fine gennaio, presa tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica e in considerazione delle esigenze del mercato.

“Il nuovo contesto primaverile, alla luce delle recenti esperienze, consentirà infatti di svolgere l’appuntamento in un clima di maggiore serenità, favorendo il business, il pieno svolgimento delle attività in esterno e una migliore mobilità internazionale”, si sottolinea in una nota.

Confermato il progetto, costruito intorno alle grandi sfide che il settore è chiamato ad affrontare nel prossimo futuro: transizione energetica e sostenibilità; digitalizzazione e sicurezza e formazione delle nuove figure professionali. Una proposta articolata che coniuga novità di prodotto, formazione, approfondimento e passione, che sarà arricchita dalle anteprime e dai nuovi mezzi che i numerosi costruttori che hanno confermato la loro presenza porteranno nella manifestazione.

Un momento di incontro unico, in cui - grazie anche al confronto con le istituzioni - si potrà costruire il futuro di un settore fondamentale per l’economia dell’intero Paese, che gestisce la mobilità di più dell’80% delle merci.

Tutte le informazioni sul progetto sono on line sul sito www.transpotec.com