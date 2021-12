Ecco le tredicesime: sono in aumento

Nel 2021 la tredicesima torna a crescere. Nel 2020 aveva subito un crollo ma quest'anno la mensilità aggiuntiva, stando alle previsioni, dovrebbe arrivare a 43,7 miliardi di euro. Una cifra ancora sotto il livello pre-pandemia di 1,2 miliardi. Allo stesso tempo però superiore di 360 milioni allo scorso dicembre.

Questa iniezione, secondo Confesercenti, dovrebbe essere in grado di generare una spinta di 21 miliardi per gli acquisti natalizi. Ben 2,7 miliardi di euro in più rispetto al 2020. Tra pensionati e lavoratori dipendenti saranno oltre 35 milioni gli italiani che riceveranno la tredicesima. L'importo medio è poco più di 1.200 euro netti. La maggior parte di questi soldi finirà in consumi relativi alle spese per casa e famiglia. Gli italiani, dunque, spenderanno 15,7 miliardi, oltre 3,3 miliardi in più dello scorso, in percentuale equivale a un +27,4%. Lo scorso anno questa voce aveva subito una flessione di 3,4 miliardi di euro. Diminuiscono le quote di risorse relative a regali: 5,4 miliardi è la spesa ipotizzata, il 10,2% in meno rispetto al 2020. Lo stesso vale per quella dedicata ai conti da saldare che scende dai 13 miliardi dello scorso anno a 10,2. Notevole, invece, la voce relativa al risparmio. La pandemia sembra spingere sempre più italiani ad avere dei soldi da parte in caso di emergenza. La cifra, infatti, si aggira attornio ai 12,5 miliardi, un miliardo in più rispetto al 2020 e oltre 2 in più rispetto al 2019.