Trenitalia: in arrivo 100 nuovi treni

Buone notizie per chi ama viaggiare sulle rotaie: per l'anno appena iniziato, infatti, sono previsti cento nuovi treni regionali, per un investimento economico di 850 milioni di euro. Lo rende noto in un comunicato Trenitalia (Gruppo Ferrovie delle Stato) che stime per quest'anno oltre 430 milioni di viaggiatori stimati in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2029 del gruppo FS Italiane. Nel 2024, invece, sono stati 415 milioni i passeggeri del Regionale, 8 milioni in più rispetto al 2023. Come specifica la nota, grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e Province Autonome, committenti del servizio, nel 2024 sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 già acquistati in precedenza, porta a 875 il numero dei nuovi treni in circolazione. Numero destinato a crescere poiché, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.061 nuovi convogli, pari all'80% dell'intera flotta rinnovata, per un investimento complessivo di sette miliardi di euro.

Tra le novità del 2025, è stato previsto l'indennizzo automatico per coloro che hanno acquistato il biglietto digitale regionale: in caso di ritardo del treno, infatti, i passeggeri riceveranno automaticamente - senza dover fare alcun tipo di richiesta - l'indennizzo da ritardo entro 30 giorni. Riprende, segnala sempre Trenitalia, la nuova edizione di «X-GO», il programma fedeltà che, dopo aver avuto oltre un milione di iscritti nel 2024, quest'anno permetterà di accumulare i punti più facilmente poiché ne verranno assegnati due ogni euro speso per viaggiare. Da segnalare anche l'iniziativa «Viaggi in Regionale» realizzata in collaborazione con Lonely Planet e dedicata ai panorami italiani da scoprire con i collegamenti Line del Regionale.

Per il Giubileo, a disposizione dei pellegrini che raggiungeranno Roma, è stata attivata, insieme ad Atac, la vendita dei biglietti Metrebus sull'App Trenitalia, per viaggiare sui mezzi pubblici della Capital. Inoltre, aggiunte corse al Leonardo Express con partenze da Roma Termini fino alle 23:35 e dall'Aeroporto di Fiumicino fino alle 00:23.