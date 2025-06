"Troppe regole sul mercato dei capitali"

Ascolta ora 00:00 00:00

La debolezza della Borsa italiana e di quella europea costituiscono un'autentica emergenza su cui occorre intervenire. Oggi l'afflusso di risorse per finanziare la crescita economica e l'innovazione nel continente è ostacolato da alcune debolezze strutturali dei mercati finanziari quali le ridotte dimensioni, la scarsa liquidità e la persistente frammentazione. Gli stessi problemi si manifestano, con un effetto ancora maggiore, sul mercato italiano dove l'ondata di delisting e di forum shopping - la pratica di scegliere la giurisdizione più favorevole alla propria azienda - stanno determinando un sostanziale depauperamento dell'ecosistema. Il Rapporto Revamping capital markets in Italy and Europe prodotto da Assonime - frutto di un gruppo di lavoro coordinato da Luca Garavoglia (presidente di Campari) e presentato ieri nel corso di un seminario - formula un insieme di raccomandazioni, rivolgendosi ai policy makers italiani ed europei, con lo scopo di esaminare le debolezze strutturali del mercato dei capitali europeo e proporre correttivi.

A livello nazionale, le proposte di Assonime vanno soprattutto nella direzione di eliminare il cosiddetto gold plating, cioè l'eccesso di regolamentazione rispetto a quanto richiesto dalle normative comunitarie e dalle migliori prassi internazionali. È il caso appunto del voto di lista, una peculiarità tutta italiana che non si ritrova in nessun altro ordinamento comunitario ed extra Ue. Assonime propone di liberalizzare il processo di nomina e composizione dei board delle società quotate attribuendo agli statuti il compito di decidere se confermare l'attuale sistema del voto per lista attualmente imposto dalla legge.

A proposito di regole, il sottosegretario all'Economia Federico Freni (in foto) che ha partecipato al seminario di Assonime, ha assicurato che entro l'estate verrà definita la nuova formulazione del Testo unico della Finanza che presumibilmente entrerà in vigore nel giugno del 2026.