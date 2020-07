Occhio alla truffa del "direttore": cos'è e come funziona

Da alcuni giorni circola un'e-mail con il logo dell'Agenzia delle Entrate che invita gli utenti a seguire le istruzioni cliccando sul file allegato per verificare se i pagamenti sono in regola o meno. Nulla di più falso: si tratta di un tentativo di frode già prontamente ribattezzata "la truffa del direttore".

Di cosa si tratta

L'allarme è stato lanciato dalla stessa Agenzia con un comunicato stampa nel quale invita tutti gli utenti a non aprire il contenuto perché si tratta di phishing, ossia una truffa informatica effettuata inviando un'e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico.

Il comunicato stampa

" Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che riportano falsamente il logo dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’Agenzia invita gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’oggetto la dicitura 'IL DIRETTORE DELL’AGENZIA' e che nel testo invitano a prendere visione di documenti Office contenuti in un archivio .zip allegato per verificare la conformità dei propri pagamenti ", si legge sul testo pubblicato sul sito. L'inganno dei pirati informatici è messo in atto per acquisire le informazioni necessarie violando la privacy dei cittadini e, cosa ancor più grave, il tentativo di utilizzare carte e bancomat altrui.

Attenzione ai tentativi di #phishing! Non aprite le false #mail in circolazione che riportano il #logo di #AgenziaEntrate. Vi invitiamo a cestinarle. Leggete il nostro comunicato con i dettagli https://t.co/X3di6wvKbM pic.twitter.com/iYB12FXB7t — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) June 30, 2020

La nota anti-truffa continua raccomandando i contribuenti " di verificare sempre preventivamente i mittenti sconosciuti, senza aprire allegati o seguire collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e in caso di dubbio di cestinare i messaggi ", specificando le informazioni riservate non vengono mai inviate per posta elettronica ma " sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate ".

Attenzione ad Internet