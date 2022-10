Tutti i bonus casa in scadenza: come fare per non perdere gli sconti

Nel panorama dei bonus edilizi ci sono alcune agevolazioni che hanno una scadenza “naturale” nei prossimi mesi, perché già prevista dalla scorsa legge di Bilancio. Se la futura manovra finanziaria non interverrà con una proroga ci sono tre bonus che terminano il 31 dicembre 2022: il bonus facciate, il superbonus 110% per gli edifici unifamiliari e l’incentivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il bonus facciate al 60% copre le spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali. In particolare, i lavori ammessi in detrazione sono quelli di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Sono ammessi quindi gli interventi di pulitura e tinteggiatura esterna, ma con dei limiti su zone e sul tipo di lavori.

L’incentivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche è una new entry dei bonus edilizi del 2022, ma è valido solo per quest’anno. Consiste nella detrazione del 75% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, ma i limiti di spesa variano in base alla composizione dell’edificio su cui vengono effettuati gli interventi.

Infine, il superbonus 110% per le villette merita un discorso a parte, perché la detrazione per le spese sostenute fino a dicembre 2022 spetta solo a chi ha dimostrato, entro la scadenza del 30 settembre, di aver eseguito almeno il 30% dei lavori. Chi non ha rispettato questa scadenza può portare in detrazione solo le spese sostenute fino al 30 giugno.

I bonus casa vengono confermati di solito ogni anno, con qualche eventuale ritocco alle aliquote o ai limiti di spesa, in legge di Bilancio. Le elezioni politiche, però, hanno cambiato le carte in tavola: potrebbe essere che Fratelli d’Italia, primo partito, cambi in toto le agevolazioni edilizie, tenendo fede alle promesse del programma elettorale. Se così fosse, questi sono gli ultimi mesi per sfruttare questi bonus e non perdere gli sconti.