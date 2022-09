Tutti i bonus per risparmiare nel 2022

Tra le bollette che aumentano e l’inflazione che fa salire i prezzi, uno dei modi per risparmiare è usare i bonus e le agevolazioni in vigore nel 2022. Prima che la nuova

manovra finanziaria cambi le carte in tavola per il prossimo anno, fino al 31 dicembre 2022 è possibile sfruttare vecchie e nuove agevolazioni per contrastare il caro vita.

Chi deve fare i lavori in casa può risparmiare usando i bonus edilizi, ricordandosi che nel 2022 l’aliquota del bonus facciate è scesa dal 90 al 60%, e la soglia del bonus

mobili è scesa a 10mila euro.

Chi ha meno di 36 anni e un Isee sotto i 40mila euro può sfruttare il bonus prima casa, che prevede l’esonero dal pagamento di alcune imposte al momento dell’acquisto.

Per risparmiare sugli abbonamenti dei mezzi pubblici si può richiedere il bonus trasporti, che arriva fino a un massimo di 60 euro, ed è possibile pagare meno pure

le sedute dallo psicologo, anche se l’importo del bonus viene parametrato sulla base dell’Isee.

Continua a leggere