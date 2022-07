Twitter fa causa a Musk per obbligarlo a comprare

Arriva la risposta ufficiale di Twitter dopo la marcia indietro di Elon Musk, che ha fatto sapere di non voler più acquistare la società. Twitter ha deciso di ricorrere alle vie legali, citando in giudizio Musk davanti a una corte del Delaware. L'obiettivo è costringere il miliardario a onorare l'accordo di acquisizione della piattaforma social, sborsando 44 miliardi di dollari.

La notizia, diffusa dal "New York Times", contiena anche altri particolari interessanti. Ad esempio questo: le autorità giudiziarie dovranno ora verificare se sia vero, o meno, che Twitter abbia violato gli impegni presi con Musk nel siglare l'accordo lo scorso aprile. Di cosa si tratta lo ha spiegato lo stesso Musk spiegando le ragioni della decisione di annullare l'acquisizione: il miliardario sudafricano, infatti, ha accusato i vertici di Twitter di non aver fornito i dati completi sui falsi account presenti sulla piattaforma: informazioni che il Musk e i suoi collaboratori ritengono strategiche per valutare con precisione le prospettive di business.

Il miliardario aveva anche detto di non credere alle affermazioni di Twitter, secondo cui solo una piccola parte, il 5% degli utenti, sarebbe falso (cioè funzionerebbe attraverso dei software, accusando l'azienda di aver "sviato di proposito l'opinione pubblica, ostacolando qualsiasi tentativo di ottenere informazioni più approfondite".

In una lettera agli avvocati di Musk, i legali della compagnia accusano il ceo di Tesla di aver "consapevolmente, intenzionalmente, volontariamente e materialmente" rotto l'intesa. Quella decisione, tra l'altro, è coincisa con il crollo del valore in Borsa di molte società della Silicon Valley, inclusa Tesla, prima fonte della ricchezza di MUsk. Si preannuncia una durissima battaglia legale, anche se le due parti potrebbero arrivare a un accordo utile per entrambe. Una clausola del contratto permetterebbe a Musk di ritirarsi pagando una penale da un miliardo di dollari, ma bisogna vedere con attenzione quali siano le circostanze che ammettono questa via d'uscita.