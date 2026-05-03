GameStop punta al gigante eBay

Dal gigante nella rivendita dei videogiochi a una società in via di fallimento, per poi tornare a crescere. La storia di GameStop non si ferma però. Ryan Cohen, l'amministratore delegato della società ha sempre detto di non aver salvato GameStop dalla bancarotta per accontentarsi e fermarsi, ma per trasformala, diversificando anche il suo mercato. In linea con questa volontà, la società starebbe preparando un'offerta per acquisire eBay, offerta che potrebbe arrivare entro fine maggio. L'operazione, anticipata dal Wall Street Journal, ma non ancora confermata, trasformerebbe il celebre rivenditore di videogiochi in un colosso da oltre 100 miliardi di dollari, a fronte di una valutazione attuale di circa 12 miliardi. Secondo le indiscrezioni, non si tratta di un fulmine a ciel sereno, Cohen infatti avrebbe già iniziato a costruire in modo discreto una partecipazione nelle azioni di eBay in vista dell'offerta. La piattaforma di e-commerce è stimata intorno ai 46 miliardi di dollari, risultando quindi significativamente più grande rispetto a GameStop. In questo scenario, eBay rappresenterebbe un ottimo partner per il gruppo guidato da Cohen, non solo per valore di mercato, ma anche per tipologia di business. Il marketplace ha infatti una base utenti ampia, un'infrastruttura globale e una posizione forte in categorie come oggetti usati, collezionismo, ricambi auto e aste online.

La reazione degli investitori non si è fatta attendere: le azioni eBay sono salite di oltre il 10% venerdì, dopo la chiusura di Wall Street, sorte simile per quelle GameStop che hanno guadagnato circa il 5%, superando i 26 euro ad azione.