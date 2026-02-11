Unicredit, Orcel verso il 2° mandato "Sarei entusiasta"

"Spetta agli azionisti decidere, ma io sono entusiasta". Così l'ad di UniCredit, Andrea Orcel, in un'intervista a Bloomberg Tv si è detto aperto a un nuovo mandato alla guida del gruppo precisando di non avere altri programmi. L'attuale incarico di Orcel si concluderà nella primavera 2027 con l'approvazione del bilancio 2026. Per quanto riguarda Commerzbank, Orcel si è detto "felice del contributo della nostra quota" accertata oggi al 26 per cento. L'istituto di piazza Gae Aulenti incasserà un assegno da 313 milioni dalla banca tedesca al momento dello stacco cedola di quest'ultima. Commerz, che ieri ha presentato i conti 2025, distribuirà un dividendo di 1,10 euro sull'esercizio 2025 (in aumento da 0,65 euro del 2024). Nel frattempo, Unicredit ha firmato con i sindacati l'accordo sul premio di produttività 2025 per i dipendenti relativo all'esercizio 2025 che riconosce benefici stimati in 2.770 euro tra premio e contributi alla polizza sanitaria di gruppo riservata alle cure odontoiatriche. Registra un incremento di oltre il 10% rispetto a quanto definito per l'anno precedente. Il buono pasto salirà a 10 euro (da 8 euro) a partire da gennaio 2027. Come premio le lavoratrici e i lavoratori potranno scegliere tra ricevere 1.100 euro in busta paga o 1.600 euro a welfare. Per tutti vanno aggiunti ulteriori 961,3 euro sempre a welfare a titolo di riconoscimento della redditività.

Il premio verrà riconosciuto anche sui congedi fruiti dalle donne oggetto di violenze di genere inserite in percorsi di protezione certificati e alle assenze per necessità di cura di lavoratrici e lavoratori affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità. L'accordo prevede poi un importo di 88,70 euro quale contributo polizza odontoiatrica e una somma una tantum a sostegno delle coperture sanitarie dedicate alle cure dentarie stimato in circa 120 euro pro capite.