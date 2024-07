Unieuro sprint in Borsa: occhi puntati su Iliad

Ascolta ora 00:00 00:00

Il titolo Unieuro «batte forte» in Piazza Affari all'indomani dell'annuncio dell'Opa da parte dei francesi di Fnac Darty. Il titolo è balzato di oltre il 40% a 11,60 euro, poco sotto i 12 euro per azione dell'offerta mista (75% contanti, 25% scambio azioni) del gruppo transalpino, che valuta la maggiore catena di elettronica italiana circa 249 milioni di euro. Il corrispettivo è a premio del 42% rispetto al prezzo di chiusura del 15 luglio, ma decisamente sotto dei picchi storici toccati dal titolo durante il Covid (massimi in area 30 euro a giugno del 2021).

Proprio nel 2021 l'azionariato di Unieuro si arricchì della presenza di Iliad, con il player tlc francese entrato come investitore di lungo periodo acquisendo il 12,2% del capitale, quota che ancora oggi risulta detenere. Iliad pagò la sua quota 53 milioni, a valutazioni decisamente più elevate rispetto a quelle a cui adesso il gruppo guidato da Enrique Martinez confida di prendersi il controllo. Bisognerà quindi vedere che tipo di valutazioni farà Iliad, così come la famiglia fondatrice Silvestrini (che detiene il 6,2%). Il cda di Unieuro, riunitosi d'urgenza martedì sera, si è limitato a prendere atto dell'offerta riservandosi ogni valutazione al riguardo una volta acquisite le necessarie informazioni. Agli azionisti di Unieuro e agli altri grandi player che dominano il mercato in Europa, in particolare Mediaworld (22 miliardi di ricavi) e Currys (12 miliardi) che per dimensioni potrebbero decidere di guardare il dossier per un eventuale inserimento.

Fnac Darty mira a concludere l'acquisizione entro fine anno, con prospetto informativo pronto tra fine mese/inizio agosto e avvio dell'offerta (finalizzata al delisting) a settembre. La combinazione tra Fnac e Unieuro creerebbe un leader dell'elettronica di consumo da 10 miliardi di euro di fatturato, 30mila dipendenti e più di 1.

500 negozi. Dimensioni ancora inferiori rispetto a grandi player quali appunto Mediaworld e Currys. Fnac definisce l'operazione Unieuro un'«opportunità unica» e si aspetta di raggiungere sinergie per almeno 20 milioni di euro.