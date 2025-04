United for Progress per facilitare il dialogo Italia-Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

I giovani italiani negli Usa sono protagonisti di un nuovo dialogo transatlantico. La Columbia University ha ospitato una tre giorni di discussioni con importanti personalità del mondo dell'economia, della politica e dei media per la prima edizione americana dell'Italian Symposium United for Progress, una piattaforma nata per iniziativa della rete United Italian Societies che supporta, promuove e rappresenta oltre 11mila studenti italiani in otto Paesi e promuove un dialogo strutturato tra Italia e Stati Uniti. United for Progress è il risultato del lavoro e della visione di Tobias Luciano Benetton, studente di Matematica Applicata e Fisica alla Brown University, e Angelika Maria Lattanzio, studentessa di Management Science alla Yale University. Insieme guidano un team di ventidue giovani provenienti da università come Columbia, Harvard, Yale, Fordham e Brown e il progetto ha già coinvolto più di 20 college della East Coast. Durante le tre giornate tematiche nel prestigioso ateneo di New York si sono alternati oltre venti ospiti tra cui l'ambasciatore Maurizio Massari (rappresentante permanente dell'Italia all'Onu), Francesca Rossi (Ibm), Francesca Cornelli (Dean, Kellogg School of Management), Marco Argenti (CIO Goldman Sachs), James Fontanella-Khan (Financial Times), Gianni Riotta, Andrea Valeri (Blackstone), Alessandro Benetton (Edizione, 21 Invest), Marco Troncone (Aeroporti di Roma), Paolo Messa (Atlantic Council). Tra gli obiettivi del progetto, promuovere l'accesso a visti per tirocini di breve durata, favorire la circolazione del know-how attraverso esperienze professionali, attivare programmi di tutoraggio per facilitare l'accesso a borse di studio e opportunità internazionali, rafforzare la rete di dialogo tra giovani, istituzioni e imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Un primo risultato concreto è la nascita della United for Progress UIS USA Fellowship: lanciata nel 2025, ha ricevuto oltre 450 candidature in soli cinque giorni.

Il programma offre un finanziamento completo per partecipare al Symposium a un candidato selezionato per merito accademico, impegno civico e potenziale internazionale: il primo vincitore è Glauco Rampone, studente di Statistica e Matematica all'Università di Bologna.