Utility, accelera il risiko. A2a cresce nell'elettrico

Ascolta ora 00:00 00:00

Fine anno all'insegna della crescita per le utility italiane che, messe da parte le grandi fusioni, si danno da tempo battaglia oltre i territori di riferimento e in specifici settori: dal waste, all'acqua, dal green, all'elettrico. Il 2024 si chiude in particolare con una delle operazioni dell'anno, ovvero il perfezionamento dell'acquisizione del 90% di Duereti da E-distribuzione (gruppo Enel). Un deal da 1,2 miliardi (1,3 miliardi l'enterprise value) con cui A2a rafforza la rete elettrica in provincia di Milano e di Brescia, e sale a 2 milioni di contatori gestiti. L'operazione era stata annunciata il 9 marzo e rientra nel piano strategico del gruppo guidato da Renato Mazzoncini, presentato a novembre, che prevede una Rab (attività regolata, ndr) elettrica di 3,4 miliardi al 2035. Grazie a questa operazione A2a allarga il campo d'azione, aggiungendo alla propria rete 5mila chilometri di cavi in media tensione, oltre 12mila chilometri di cavi in bassa tensione e 800mila contatori.

Sempre ieri l'utility romana Acea è sbarcata in Liguria con l'ingresso di Acea Molise (100% Acea Acqua) nel capitale sociale della società mista pubblico privata Rivieracqua Spa, con una quota del 48%. La società è titolare della concessione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Imperia che scadrà nel 2042. Il valore stimato di gara supera il miliardo e riguarda la gestione di circa 2mila chilometri di rete idrica. L'utility romana rafforza così la propria leadership nel settore idrico, ampliando la sua presenza nel Paese, dove già conta più di dieci milioni di utenti serviti. La Liguria si aggiunge alla gestione già consolidata in sei Regioni.

Ma il 2024 è stato anche l'anno dell'acquisizione per 85 milioni della piemontese Egea da parte di Iren; nonché dell'accordo Ascopiave-A2a sul gas: l'azienda veneta si prepara ad acquistare il 100% delle quote di un veicolo societario che sarà titolare di un ramo di azienda comprendente asset gas nelle province di

Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi. In Primavera, infine, Italgas ha perfezionato l'acquisto di Acqua Campania dal Gruppo Veolia e, un mese fa, ha messo le mani su 2i Rete Gas (F2i) con una mega operazione da 5 miliardi.