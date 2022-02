Venditalia va in scena dall'11 al 14 maggio in Fieramilanocity

Venditalia 2022, il Salone internazionale della Distribuzione automatica si riposiziona, cambia data e location: si terrà dall’ 11 al 14 maggio nei padiglioni 3 e 4 del quartiere espositivo di Fieramilanocity.

Quest’anno infatti Fiera Milano ha rimodulato il calendario delle manifestazioni espositive per garantire la sicurezza dei visitatori riposizionando alcuni appuntamenti previsti nei primi mesi ed anche le manifestazioni collocate in quelli successivi sono state coinvolte per consentire una presenza internazionale adeguata al valore degli eventi in programma nei quartieri espositivi.

Il consiglio di amministrazione di Venditalia ha preso atto di questo scenario e in linea con le attese degli stakeholder e in accordo con il mercato ha individuato come date più idonee allo svolgimento della manifestazione quelle dall’11 al 14 maggio 2022, negli stessi padiglioni di Fieramilanocity che hanno decretato il successo internazionale di Venditalia nelle ultime sette edizioni: una location posta al centro del nuovo avveniristico quartiere City Life di Milano.

Decisione strategica per la manifestazione che si conferma come l’appuntamento di eccellenza per il Vending e continuerà a mettere a disposizione degli operatori il meglio delle tecnologie e dei servizi per questo settore che rappresenta una filiera produttiva e uno sbocco fondamentale di numerosi comparti di industrie differenti. Un mercato, quello della distribuzione automatica di cibi e bevande e del caffè porzionato (capsule e cialde) in forte crescita in Italia con circa 1,9 miliardi di fatturato, oltre 822mila punti vendita e consumazioni annue pari a 5 miliardi di euro.