Viaggio nel bello per la casa e la persona a Homi

Visitatori e buyer fra gli stand fin dall’apertura per incontri d’affari e scoperta di nuove collezioni e proposte innovative fra manifattura di qualità, alto artigianato che connota la passione per il bello e il ben fatto a Homi Special Edition, il salone dedicato agli oggetti e ai complementi di arredo che caratterizzano gli spazi del vivere contemporaneo in tutte le declinazioni in corso fino al 15 marzo nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

Homi Special Edition è viaggio di scoperta fra prodotti green e personalizzabili di 352 brand (il 40% stranieri da 27 Paesi), dove il made in Italy si confronta con le produzioni estere, scandito stand dopo stand da una grande ricchezza di novità e oggetti realizzati tenendo conto della sostenibilità. Perché i prodotti oggi si possono condividere, dal vivo e sui social, connotati spesso da scelte cromatiche bizzarre e originali e a oggetti pensati per piacere a tutti, descrivendo al contempo l’anima più viva di chi abita questi spazi spazi, ne è l’anima che si esprime come un manifesto di stile di vita.

dai fotomurales di Banksy ecologici autoadesivi alle pentole in legno e fusione di alluminio in una infinita gamma di colori, da piatti e posate ricavate da fonti sostenibili alla macchina per il gelato espresso.

Tante idee per una casa sempre più accogliente e personalizzata in tutti gli ambienti - basta pensare ad esempio alle fragranze o al tessile o ancora alle decorazioni in generale per arrovare fino a quelle di Natale - che la rendono sempre più multifunzionale: non ci sono più connotazioni specifiche perché gli ambienti si sono trasformati in spazi pronti ad accogliere esigenze e desideri contemporanei: insieme luoghi di studio, di lavoro, di relax. Per servire l'aperitivo si può utilizzare una mezza bottiglia di vetro riciclato che diventa un vassoio, per prendere il caffè scegliere bicchierini uno diverso dall'altro dai colori dell'arcobaleno realizzati da maestri artigiani e per un regalo originale scegliere le bottiglie in vetro trasparente che racchiudono un messaggio, un ricordo da regalare alle persone più care.

E sempre in tema di bottiglie Wild messagge in a bottle, nuovo brand made Italy di Wild e Chilly’s presenta bottiglie in vetro 100% riciclato: ognuna è diversa dall’altra perché in fase di produzione nessun vetro viene scartato ed è personalizzata con un disegno esclusivo, applicato con colori inorganici in serigrafia diretta a caldo. Durante il processo di lavorazione, la polvere di vetro colorata va a fondersi con il vetro della bottiglia e rende la stampa al 100% ecologica e resistente ai graffi. Chillys si distingue per le sue funzionali bottiglie termiche di design da utilizzare a casa e fuori casa mantenendo sempre la bevanda alla giusta temperatura.

Sono otto i percorsi tematici e tre le grandi aree da visitare. Retail Inspiration, dedicata a produttori e distributori suddivisa in Frangrance Inspiration e Texile Inspiration; Home Boutique&Design dedicata alla manifattura di qualità, caratterizzata da identità di marchio e di prodotto dove trovano spazio il progetto Creazioni Italiane - artigianato e design Made in Italy - l’area World designers con una selezione dei migliori designer internazionali; Home International Delivery è invece riservata ai grandi importatori e distributori, caratterizzata da un’ampia gamma di prodotti e prezzi molto competitive dove si trovano anche proposte di gadget e cartoleria.Tutte le informazioni su https://www.homimilano.com/

LEGGI LO SPECIALE FIERA MILANO