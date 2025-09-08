Accordo nella famiglia Murdoch per la successione: cosa succede

Un accordo miliardario risolve la disputa per la successione nella famiglia Murdoch. Lachlan Murdoch ha firmato un'intesa da 3,3 miliardi di dollari per assicurarsi il controllo dell'impero mediatico per i prossimi decenni. Lo riporta il New York Times.
L'accordo garantisce che le varie testate dell'impero Murdoch - da Fox News al New York Post e il Wall Street Journal - mantengano un approccio conservatore anchedopo la morte del tycoon australiano. L'intesa arriva dopo il tentativo di Rupert e Lachlan Murdoch di cambiare unilateralmente il trust irrevocabile di famiglia privando dei diritti di voto i fratelli Prudence, Liz e James