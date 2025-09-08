Abbonati
In evidenza
Editoria e media

Accordo nella famiglia Murdoch per la successione: cosa succede

Lachlan Murdoch ha firmato un'intesa da 3,3 miliardi di dollari per assicurarsi il controllo dell'impero mediatico per i prossimi decenni

Accordo nella famiglia Murdoch per la successione: cosa succede
00:00 00:00

Un accordo miliardario risolve la disputa per la successione nella famiglia Murdoch. Lachlan Murdoch ha firmato un'intesa da 3,3 miliardi di dollari per assicurarsi il controllo dell'impero mediatico per i prossimi decenni. Lo riporta il New York Times.

L'accordo garantisce che le varie testate dell'impero Murdoch - da Fox News al New York Post e il Wall Street Journal - mantengano un approccio conservatore anche

dopo la morte del tycoon australiano. L'intesa arriva dopo il tentativo di Rupert e Lachlan Murdoch di cambiare unilateralmente il trust irrevocabile di famiglia privando dei diritti di voto i fratelli Prudence, Liz e James

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica