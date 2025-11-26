Dall’1 dicembre Cerno nuovo direttore de Il Giornale, Capezzone va a Il Tempo

Giampaolo Angelucci, presidente di Editoria Italia, annuncia in una nota un avvicendamento alla guida dei quotidiani del Gruppo. Dal primo dicembre Tommaso Cerno sarà il nuovo direttore responsabile de Il Giornale, mentre Daniele Capezzone assumerà la direzione de Il Tempo. 'Classe 1975, giornalista e scrittore - si legge nella nota del Gruppo - Cerno ha diretto negli ultimi due anni Il Tempo, rilanciandone l'identità e rafforzandone il profilo nel panorama dell'informazione nazionale.

Autore di saggi e romanzi, oltre che di documentari televisivi sulla storia italiana del '900, è una voce autonoma e riconosciuta del giornalismo italianò. 'Daniele Capezzone, classe 1972, approda alla direzione de Il Tempo dopo aver ricoperto il ruolo di direttore editoriale di Libero - prosegue la nota - Atlantista e liberale classico e commentatore dei programmi di informazione delle reti Mediaset. Ha pubblicato per Piemme i saggi Likecrazia (2020), Per una nuova destra (2021) e Bomba a orologeria (2022), Occidente noi e loro. Contro la resa a dittatori e islamisti (2024) e Trumpisti o muskisti, comunque "fascisti" '.

"Nel rivolgere i propri auguri ai nuovi direttori, la famiglia Angelucci esprime al contempo il suo sentito ringraziamento ad Alessandro Sallusti per la passione, l'autorevolezza e i risultati ottenuti alla guida de Il Giornale e per il contributo determinante nel consolidare la storica testata in anni di grande trasformazione del settore. Con queste nomine il Gruppo rinnova il proprio impegno a promuovere una stampa libera, pluralista, di qualità e di area cattolica fedele ai valori che da sempre ne contraddistinguono la storia editoriale, proseguendo nel percorso di crescita, innovazione e approfondimento nel solco di quella vivacità intellettuale, cifra distintiva di Editoria Italia.

Un impegno che si rafforza e si amplia anche sul fronte digitale con investimenti e progettualità volti a rendere le testate del gruppo sempre più accessibili e moderne, sia internamente dotando i giornalisti delle migliori piattaforme per fare giornalismo oggi, sia verso l'esterno intercettando i nuovi linguaggi e le nuove modalità di fruizione dell'informazione": è la nota di EditoriaItalia.