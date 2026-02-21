"Evitiamo l’equipaggio di Israele". Polemiche sul fuorionda Rai sul bob, poi le scuse

Nuovo caso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Al centro del dibattito in rete un fuorionda trasmesso all'avvio della diretta su Rai 2 della gara di bob a quattro. "Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano". Poi poco dopo: "No perché...". Queste le due frasi che i telespettatori hanno ascoltato per sbaglio prima dell'avvio della telecronaca vera e propria.

L'episodio non è passato inosservato. Polemiche e richieste di chiarimenti in social, immediata la presa di posizione del direttore ad interim di Rai Sport Marco Lollobrigida. "Un'espressione inaccettabile", il suo commento tranchant, "che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport. A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere".

Nel collegamento successivo con la gara di bob, il telecronista ha letto un comunicato di scuse a nome della direzione e di tutta Rai Sport. Le reazioni non si sono fatte attendere. "L'episodio verificatosi nel corso della diretta su Rai 2 rappresenta un fatto grave, contrario ai principi di imparzialità, rispetto e inclusione che devono caratterizzare il Servizio Pubblico. La Rai ha pertanto avviato un'istruttoria interna finalizzata all'apertura di un procedimento disciplinare per accertare con la massima rapidità eventuali responsabilità. Obbligo di Rai è di garantire una narrazione sportiva improntata al rispetto di tutti gli atleti e di tutte le delegazioni, senza alcuna distinzione. Lo sport è competizione, ma soprattutto è incontro, dialogo e unità", questa la linea dell'ad Rai Giampaolo Rossi.

Il presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi ha definito “una vergogna” l'uscita del collaboratore di Rai Sport, invitando l'azienda e il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) a intervenire. Sulla stessa lunghezza d'onda l'Osservatorio Israele: "Le frasi andate in onda su Rai2 in apertura della gara di bob alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con l'invito a 'evitare l'equipaggio israeliano', sono gravi e inaccettabili. L'Osservatorio Israele condanna con fermezza quanto accaduto".

Il presidente dell'osservatorio Nicolae Galea ha rimarcato che "suggerire di evitare atleti israeliani significa introdurre una logica di esclusione inaccettabile e pericolosa, che configura un'espressione antisemita. Le Olimpiadi devono unire, non discriminare".