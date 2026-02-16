FIEG: appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la proroga del credito d’imposta per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite

Esecutivi e Parlamento sono chiamati a intervenire in sede di conversione del Milleproroghe per confermare una misura ritenuta strategica dal settore editoriale, che avverte: senza il rinnovo del credito d’imposta sulla carta il rischio è un ulteriore ridimensionamento dei giornali, con effetti diretti su pluralismo, sostenibilità economica e qualità dell’informazione