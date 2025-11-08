Abbonati
Editoria e media

Incontro tra Biloslavo ed il presidente del Kurdistan in occasione della Frontline Academy con giovani aspiranti giornalisti di guerra

Fausto Biloslavo ha visitato il consolato italiano a Ebril e ha parlato con il presidente Nechirvan Idris Barzani

Fausto Biloslavo, direttore della Frontline Academy del Giornale, ha visitato il consolato italiano a Ebril alla guida di una delegazione di lettori e aspiranti giornalisti. Panoramica sulle dinamiche curdo-irachene, con focus su sfide e prospettive future per l’intero quadrante mediorientale.

intervistò il defunto Idris Mustafa Barzani nel 1985. Oggi ha parlato con suo figlio, il presidente del Kurdistan Nechirvan Idris Barzani, e ha condiviso i ricordi di quella conversazione di tanto tempo fa con suo padre.

