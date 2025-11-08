Incontro tra Biloslavo ed il presidente del Kurdistan in occasione della Frontline Academy con giovani aspiranti giornalisti di guerra

Fausto Biloslavo, direttore della Frontline Academy del Giornale, ha visitato il consolato italiano a Ebril alla guida di una delegazione di lettori e aspiranti giornalisti. Panoramica sulle dinamiche curdo-irachene, con focus su sfide e prospettive future per l’intero quadrante mediorientale.
Biloslavointervistò il defunto Idris Mustafa Barzani nel 1985. Oggi ha parlato con suo figlio, il presidente del Kurdistan Nechirvan Idris Barzani, e ha condiviso i ricordi di quella conversazione di tanto tempo fa con suo padre.
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.