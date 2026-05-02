Indro Montanelli, una voce fuori dal coro

Domenica 3 maggio, in seconda serata su Rai3, nella terza puntata della terze serie di "Inimitabili", Edoardo Sylos Labini ripercorre la vita del più importante giornalista italiano del Novecento, Indro Montanelli, cronista e testimone di un secolo.

Montanelli nasce nel 1909 a Fucecchio, vivacità intellettuale, libertà di pensiero unite ad una scrittura brillante lo portano ad affermarsi come una delle firme più autorevoli e riconoscibili del giornalismo italiano. La sua carriera attraversa gli snodi più drammatici del XX secolo: dagli anni del fascismo, a cui inizialmente aderisce per poi prenderne progressivamente le distanze, alle esperienze di inviato speciale durante la Seconda guerra mondiale.

Nel dopoguerra diventa una delle colonne del Corriere della Sera, imponendo uno stile unico: chiaro, narrativo, capace di trasformare la cronaca in racconto. Reporter instancabile, Montanelli si trova spesso nel cuore degli eventi. Nell’ottobre del 1956 è tra i pochi giornalisti occidentali presenti a Budapest allo scoppio della Rivoluzione ungherese del 1956. Nel 1974, dopo la rottura con il Corriere, fonda il quotidiano Il Giornale, dando vita a un’esperienza editoriale che segna profondamente il panorama dell’informazione italiana. Tre anni dopo rimane ferito in un attentato delle Brigate Rosse, ma continua a scrivere e a intervenire nel dibattito pubblico con la stessa libertà e lo spirito polemico di sempre.

Viene a mancare il 22 luglio del 2001 a Milano lasciando un’eredità culturale che ancora oggi suscita confronto e riflessione.

Il racconto della sua vicenda si avvale dei contributi del giornalista e storico Paolo Mieli, del direttore editoriale Vittorio Feltri e dello scrittore Paolo Di Paolo, intervistato nei luoghi "montanelliani" di Fucecchio presso la Fondazione Montanelli Bassi.

Le loro testimonianze, le immagini di repertorio delle teche Rai e le riprese realizzate nei luoghi della sua infanzia, danno vita al ritratto di un uomo libero, controcorrente, che ha fatto del giornalismo una forma di responsabilità e di testimonianza civile.

"Inimitabili" è anche online su RaiPlay.it

"Inimitabili" è un programma di Edoardo Sylos Labini e Angelo

Crespi, con la consulenza di Clemente Volpini, scritto con Roberto Fagiolo e Massimiliano Griner, per la regia di Claudio Del Signore. Musiche originali del Maestro Sergio Colicchio. Consulenza scientifica Francesco Perfetti.