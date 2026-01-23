Moneta, banche avare sui conti correnti

In attesa dei conti che potrebbero svelare nuovi utili record, le banche italiane si confermano particolarmente avare nei confronti dei correntisti. Una contraddizione evidente, al centro dell'inchiesta di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, che passa al setaccio i tassi di interesse offerti dagli istituti tradizionali: ben lontani dal 2% della Bce e sotto la media europea. Un modello che resiste per inerzia, ma che inizia a scricchiolare sotto la spinta delle banche digitali, pronte a offrire condizioni più generose. Intanto sul fronte del risiko bancario, l'inchiesta sull'asse Mps-Mediobanca rischia di congelare una delle aggregazioni più sensate del 2025. Nell'editoriale, il direttore Osvaldo De Paolini avverte che l'incertezza giudiziaria sta trasformando una possibile svolta per il consolidamento del settore in una pericolosa impasse, destinata a pesare soprattutto sulle spalle degli azionisti. La Borsa resta protagonista anche con l'analisi dedicata a Brunello Cucinelli, che mette in fila traguardi raggiunti e nuove sfide con qualche problema. Accanto alla moda di lusso, trova spazio la nautica con la storia di Azimut Benetti, il più grande gruppo al mondo dedicato agli yacht, raccontata dalla voce di Giovanna Vitelli che in un'intervista esclusiva ripercorre le rotte già tracciate e quelle da esplorare.

Non mancano i temi caldi, a partire dalle pensioni, con la riforma della previdenza integrativa che promette di aumentare la concorrenza tra i fondi riducendo il peso dei sindacati, fino alla normativa sulle sanzioni internazionali che rischia di trasformarsi in una mina burocratica e giudiziaria per le aziende italiane.

E c'è anche la tecnologia. L'intelligenza artificiale non domina solo i mercati, ma entra anche in cucina con robot sempre più sofisticati, capaci di preparare piatti gourmet, conservare ingredienti e imparare nuove ricette. E mentre l'innovazione continua, dalla politica arriva un cambio di menu: Donald Trump detta una nuova dieta che mette al bando i cibi in provetta.

Una svolta su cui si interroga anche l'Italia. E poi, uno sguardo al mondo dei beni da collezione, dove il tempo diventa un affare. Tra bronzi dorati e porcellane, le pendole tornano protagoniste e segnano l'ora giusta per chi cerca passione e investimento.