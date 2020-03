Elena Morali fuori controllo: "Ecco perché si usa l'acido ialuronico proprio lì"

L'Italia è in quarantena e nessuno può uscire di casa se non per gravi e comprovati motivi. Il Paese è fermo e anche gli influencer risentono delle nuove disposizioni del governo, dato che non possono creare contenuti per i loro social. Qualcuno si ingegna e sfrutta i social facendo dirette e collegamenti con colleghi o altri fan, altri fanno ginnastica condivisa. Altri, invece, commentano fatti e aneddoti, trovando così un modo per intrattenere i loro seguaci. Tra loro c'è Elena Morali, che ormai fa coppia fissa con Luigi Mario Favoloso, con il quale pare abbia addirittura iniziato una convivenza.

In questo momento di sospensione di qualunque attività esterna, la televisione è uno dei passatempi serali degli italiani e ieri il Grande Fratello ha provato a distrarre il Paese subito dopo il discorso storico di Giuseppe Conte. Anche Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono ritrovati sul divano a guardare la puntata del reality di Alfonso Signorini, per quest'occasione in diretta dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Durante la diretta del Grande Fratello, Elena Morali ne ha approfittato per condividere alcune storie con i suoi seguaci e per raccontare un aneddoto che ha fatto molto discutere. La storia non è durata a lungo, la ragazza dopo poche ore ha deciso di cancellarla, forse perché troppo provocatoria.

Elena Morali, infatti, si è detta "scioccatissima" per un aneddoto raccontatole, per il quale lei ha addirittura trovato opportuno consultarsi con il medico, come da lei stessa dichiarato. Pare che una persona di sua conoscenza ("Quella pu*** che voleva Luigi") abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per inietare l'acido ialuronico nelle parti intime. Un fatto alquanto insolito, che ha scatenato la curiosità di Elena Morali. " A cosa serve l'acido ialuronico proprio lì? , si è chiesta la modella e influencer, ex fidanzata del comico Scintilla. Questo utilizzo alternativo della medicina estetica ha suscitato grande stupore nella ragazza, che quindi ha deciso di chiedere lumi a un esperto di medicina estetica: "Da quanto ho capito, perché poi ho chiesto al medico, stringe perché, insomma, quando uno... si allarga un pochino. Quindi con l'acido si stringe", spiega la Morali ai suoi follower.

Anche Luigi Mario Favoloso al suo fianco ride per questa spiegazione del tutto assurda. E non contenta la Morali aggiunge: "A parte gli scherzi, nella medicina estetica mi ha spiegato questo chirurgo che funziona".