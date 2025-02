Abbonamenti streaming, ecco come fare per condividere le app in modo legale

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo streaming è ormai divenuto un fenomeno dilagante, tanto che c'è chi sottoscrive numerosi abbonamenti a più piattaforme per avere sempre disponibili i programmi e i film che più ama. Per cercare di risparmiare un poco, si può tentare la strada degli abbonamenti condivisi in modo legale. Non stiamo parlando, dunque, della lotta alle condivisioni illecite iniziata dalle piattaforme. Qui parleremo dei metodi legali che consentono a più persone di usufruire della medesima utenza a determinate condizioni.

Partiamo dalla famosissima Netflix. Questa piattaforma prevede diversi abbonamenti in condivisione. Un modello proposto è il Netflix Premium, che consente di condividere la piattaforma fra quattro persone residenti allo stesso indirizzo al costo di 17,99 euro totali. Se poi tre utenti non sono residenti presso lo stesso indirizzo, si può optare per Netflix Premium + Extra, che estende il campo con un'aggiunta di 4,99 euro. Si può scegliere anche la soluzione Netflix Standard: al prezzo di 12,99 euro vengono offerti due account a due persone residenti allo stesso indirizzo. Volendo si può aggiungere anche un terzo account.

Troviamo poi Amazon Prime Video. L'account può essere condiviso fra tutti i componenti di uno stesso nucleo familiare, con un massimo di sei profili creabili. Si potrà vedere lo streaming in contemporanea solo su tre dispositivi alla volta. La funzione download, invece, è consentita solo su due dispositivi alla volta. Il costo è di 49,90 euro all'anno. Amazon music, invece, propone il piano Family (14,99 euro al mese) ed estende l'abbonamento a un massimo di sei persone dello stesso nucleo familiare.

Passiamo quindi a Disney+. L'abbonamento condiviso è possibile solo fra componenti di uno stesso nucleo familiare che risiedono al medesimo indirizzo. Con 5,99 euro al mese si ha diritto a Disney+ Standard, che contiene pubblicità. Per poter usufruire della piattaforma senza pubblicità, invece, si deve scegliere l'abbonamento di 8,99 euro al mese. Con Disney+ Premium (11,99 euro al mese) si ha invece diritto a video in Ultra HD 4K e lo streaming è consentito contemporaneamente su quattro dispositivi. Se si vuole condividere l'account con un utente esterno si può pagare un'aggiunta di 4,99 euro al mese, con pubblicità, e di 5,99 euro senza pubblicità.

A seguire abbiamo NOW Tv e Dazn. La prima, riferibile a Sky, permette di usare due dispositivi in contemporanea: si pagano 7,49 euro al mese per Now Tv Cinema ed Entertainment, mentre per il Pass Cinema, Entertainment e Sport sono richiesti 9,99 euro. Dazn, piattaforma di contenuti sportivi, permettere la condivisione fra due utenti massimo. Il costo è di 11,99 euro al mese per il pacchetto Start, fino a salire a 59,99 euro al mese per il Plus.

Un'altra piattaforma è Paramount+ che permette di condividere l'account con una sola persona. Il costo è di 7,99 euro al mese.

Andando a casa Apple, troviamo gli abbonamenti di Apple Tv e Apple Music. Il primo permette la condivisione fra un massimo di sei persone, basta scegliere l'opzione "In famiglia". Anche nel secondo caso si può scegliere la soluzione Apple Music Family.

Diverse soluzioni sono rese disponibili anche da Spotify.

L'abbonamento Premium Duo permette l'accesso a due persone dello stesso nucleo familiare al costo di 14,99 euro al mese. La soluzione Famiglia, invece, permette la condivisione dell'account fra sei persone al costo di 17,99 euro al mese.