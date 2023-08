Addio al blocco degli utenti sgraditi su Twitter? Bufera su Elon Musk

Un post pubblicato da Elon Musk relativamente alla probabile eliminazione della funzione che consente di bloccare gli utenti su X-Twitter ha provocato un acceso dibattito tra i fruitori della piattaforma.

C'è chi ha vissuto l'annuncio come un potenziale pericolo per la propria tranquillità nell'utilizzare il celebre social network, a causa del fatto di dover rinunciare alla possibilità di eliminare ogni traccia o contatto con eventuali altri profili molesti. Se la funzione di blocco potrebbe presto sparire, stando per lo meno al contenuto del messaggio postato sul social dal proprietario di X-Twitter, quella del silenziamento dovrebbe invece restare a disposizione di tutti, per quanto meno restrittiva rispetto alla prima.

Il polverone si è sollevato a causa di una replica da parte del ceo di Tesla a un tweet in cui un utente si domandava se ci fosse una qualche ragione per bloccare anziché silenziare qualcuno sul social network. La replica di Musk al messaggio sopra citato è stata concisa. "Il blocco verrà eliminato come una funzionalità, a eccezione che nei 'dms' (direct messages, ovvero i messaggi privati)" , ha twittato il proprietario di X-Twitter, aggiungendo successivamente "non ha senso".

"Blocca" e "Silenzia" sono a tutti gli effetti due funzionalità decisamente differenti: il muto impedisce a te di vedere i contenuti degli utenti silenziati su Twitter, mentre il blocco non consente ad altre persone di accedere ai tuoi contenuti, seguirti e interagire con te. Di certo una barriera più solida per chi vuole liberarsi di qualche scomodo follower.

Pur utilizzando il silenziamento, un account può ancora seguirti, vedere i tuoi contenuti, rispondere ad essi, aggiungerli ai preferiti, retwittare e citare i tuoi tweet. Le risposte non risulteranno visibili a te, ma gli utenti silenziati saranno comunque in grado di rispondere. Non si riceva alcuna notifica per queste risposte a meno che l'utente non continui a seguire il profilo silenziato, ma se qualcuno replica alla risposta della persona silenziata, riceverai quella notifica, venendo avvisato della conversazione. Ecco perché molti utenti sono spaventati dall'idea di poter perdere la funzionalità del blocco, che impedisce allo sgradito follower di seguirti, vedere i tuoi tweet, twittare a te, retwittare i tuoi tweet o comunicare via dm.

" Se la possibilità di bloccare gli utenti dovesse essere rimossa, X violerebbe le politiche dell'App Store e del Google Play Store. Potenzialmente, questo potrebbe portare alla rimozione di X da queste piattaforme ", si legge sotto il post di Musk. " Tuttavia, non esistono politiche di questo tipo per l'app Web".