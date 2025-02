Svolta in casa Instagram: ecco le tre novità che cambiano tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore, chi avrà fatto l'aggiornamento dell'app si sarà reso conto di alcune novità: stiamo parlando di Instagram, una delle app più utilizzate specialmente per postare le foto ma anche per condividere le Stories. Il social di Meta rimane sempre aggiornato per non perdere terreno con gli agguerriti concorrenti (Tik Tok su tutti) apportando nuove funzioni che saranno molto gradite dagli utenti.

Il collegamento con WhatsApp

Tra i più importanti ecco l'introduzione del nuovo adesivo con la scritta WhatsApp quando si vuole andare a condividere una storia: oltre a quelle già esistenti da tempo quali Luogo, Menzione, Musica e tutte le altre ecco spuntare anche la classica icona verde con la chat. Ma a cosa serve e chi può utilizzarla? Cliccando sull'adesivo appare una schermata che consente di collegare il proprio account WhatsApp Business. In questa fase, quindi, l'opzione è riservata soltanto a coloro i quali lavorano con numeri telefonici aziendali e non per tutti gli utenti. Il passo avanti, comunque, è importante soprattutto per chi lavora quotidianamente con questi due social e mettersi in contatto più velocemente con l'azienda o l'utente desiderato così da abbreviare i tempi di attesa e rendere tutto più fluibile.

Per poterlo attivare bisognerà selezionare o aggiungere il numero telefonico business per l'account WhatsApp e il collegamento con Instagram avverrà in modo facile e intuitivo aggiungendo soltanto il codice che verrà inviato al contatto selezionato per motivi di sicurezza. Una volta inserito, ecco che i due social inizieranno a "comunicare".

Zoom e suoni

Ma non è soltanto questa la novità: molto richiesta e gradita dagli utenti sarà anche una migliorìa per le storie: adesso sarà possibile fare lo zoom. Fino a questo momento, al massimo, si potevano bloccare con le dita per avere il tempo di osservare quanto pubblicato dalla persona o azienda di interesse ma adesso si potrà vedere nel dettaglio grazie al classico ingrandimento dell'immagine (o del video) mettendo due dita sullo schermo e allargandolo. Come sempre potrebbe non essere ancora disponibile per tutti (ma lo sarà in questi giorni) e sottolineiamo che si tratta di una novità assoluta perché quest'opzione non era mai esistita.

Infine, ma non per importanza, c'è a disposizione un suono nuovo per le notifiche push ricevute: in questo caso c'è una netta differenza con quello che iOS propone automaticamente e sarà valido sia per i messaggi privati e diretti ma anche

per tutte le notifiche che riguardano reel e post come i classici "Like", i "mi piace". Per poter sfruttare appieno queste tre nuove funzioni, però, occorre che Instagram sia aggiornato con l'ultima versione disponibile.