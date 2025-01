Cambiano pure i reel: così Instagram rincorre TikTok

Ascolta ora 00:00 00:00

Instagram continua a cambiare, e dopo la rivoluzione dei profili con le anteprime rettangolari, si passa ai Reel, che sono aumentati di durata. Una scelta che pare sempre di più uno strizzare l'occhio agli utenti di TikTok. Non è forse un caso che queste modifiche siano arrivate proprio nel momento in cui la piattaforma cinese si trova ad avere un destino incerto negli Stati Uniti d'America. L'annuncio di Adam Mosseri, attualmente a capo di Instagram, è arrivato poche ore prima dell'oscuramento di TikTok negli Usa (poi ritornato attivo).

Quale che sia la ragione, gli utenti della piattaforma in cui si condividono foto si sono trovati con un'altra novità. Soltanto ieri sono state sostuite le anteprime dei profili, che da quadrate sono diventate rettangolari e posizionate in verticale. Una modifica che non è proprio piaciuta a tutti. Adesso il cambiamento è arrivato anche per i Reel, che da una durata di 90 secondi sono passati a un massimo di 3 minuti. Secondo Mosseri questo incremento di durata permetterà di condividere storie più lunghe.

Un'altra novità annunciata da Meta, che riguarda ancora una volta i Reel, è quella di aggiungere una sezione che mostra i video a cui sono stati messi del like, o una nota. La funzione si troverà in alto a destra.

Secondo quanto riferito dalla piattaforma, la decisione di aumentare la durata dei Reel sarebbe stata motivata dalla grande richiesta degli utenti. In tanti avrebbero espresso insoddisfazione, lamentando il fatto che 90 secondi non fossero sufficienti per condividere i loro contenuti. Da qui la scelta di Instagram di passare a 3 minuti, cosa già fatta da TikTok nel 2021.

" Ora puoi caricare Reel lunghi fino a tre minuti. In passato abbiamo consentito solo Reel lunghi fino a 90 secondi, dato il nostro focus sui video di breve durata, ma abbiamo ricevuto dei feedback in cui si diceva che la durata era troppo breve per coloro che volevano condividere storie più lunghe.

Spero che questo aiuti", è quanto dichiarato dain un video postato sul suo profilo.

In sostanza, pur volendo mantenere una sua fondamentale identità, Instagram sarebbe pronta ad adattarsi sempre di più alle necessità dei tanti milioni di utenti presenti.