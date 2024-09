Anche Disney+ dice stop alla condivisione degli account (e delle password) anche in Italia

Logo Disney + Wikipedia

Ascolta ora 00:00 00:00

Netflix ha fatto da apripista e adesso pare proprio essere arrivato il turno di Disney+. La piattaforma della Walt Disney Company ha infatti annunciato il blocco della condivisione degli account fra utenti. In parole povere, non sarà più possibile "prestare" la nostra password ad altri per consentire loro di usufruire dei servizi presenti sul nostro account. Da ora in avanti, per gni utente aggiuntivo si dovrà pagare.

La decisione di Disney

Bog Iger, Ceo della Walt Disney Company, lo aveva detto chiaramente alcuni mesi fa: entro settembre sarebbero scattate delle limitazioni. Detto fatto, in questi giorni la "guerra" alla condivisione della password è ufficialmente iniziata. Per ora il blocco ha interessato ovviamente gli Stati Uniti, ma anche Canada, Costa Rica, Guatemala e alcuni territori in Asia e in Europa. A seguire, proprio oggi, è stata l'Italia.

Lo stop alla condivisione degli account è un tipo di politica appoggiato da diverse piattaforme. La possibilità di condividere le password aveva portato diverse persone a usufruire dei servizi senza dover pagare le tariffe. Una situazione inizialmente tollerata ma poi combattuta dalle piattaforme.

A partire da oggi, per poter accedere a Disney+ sarà necessario avere un account. Se si desidera condividerlo con qualcuno, ciò deve essere comunicato e il servizio pagato con una somma extra. Solo in questo modo, infatti, si potrà aggiungere un utente in più. Stando a quanto si legge sulla piattaforma, si parla di massimo due utenti, entrambi con un proprio profilo. La condivisione gratuita sarà possibile solo fra individui appartenenti allo stesso nucleo familiare, ovvero che abitano nella stessa abitazione. Disney, infatti, effettuerà dei controlli finalizzati a verificare che gli accessi avvengano sempre dalla medisima casa indicata come abitazione principale.

I costi

Appurato ciò, è doveroso parlare di prezzi. Iscrivere un utente extra alla piattaforma avrà un costo che andrà sommato a quello che deve essere pagato per mantenere attivo l'abbonamento.

Nello specifico si parla diper coloro che hanno un abbonamento Disney+ con pubblicità; sono inveceper gli abbonamenti Disney+ Standard e Premium.

Solo in questo modo l'utente in più potrà accedere ai servizi offerti dalla piattaforma. Naturalmente il vero titolare dell'abbonamento per l'utente extra potrà decidere se mantenerlo oppure no.