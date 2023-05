WhatsApp, dai sondaggi alle didascalie: cosa cambia

Altre novità WhatsApp in arrivo. Il servizio di messaggistica istantanea prosegue con i suoi aggiornamenti, comunicando l'arrivo di altre funzioni: si va dai sondaggi fino alla condivisione dei contenuti con didascalie.

Da qualche tempo WhatsApp ha dato ai suoi utenti la possibilità di poter effettuare dei sondaggi all'interno delle chat. Adesso questa funzione verrà incrementata grazie a tre aggiunte, che andranno ad arricchiere le pagine dedicate alle conversazioni di gruppo.

Come cambiano i sondaggi

Saranno tre le modalità di sondaggio disponibile. Come annunciato da WhatsApp in un recente comunicato, avremo le voci "Crea sondaggi con voto singolo", "Cerca i sondaggi nelle chat " e "Non perderti i risultati dei sondaggi". Cosa comportano queste voci? Scendendo più nel dettaglio, vediamo che con l'introduzione di "Crea sondaggi con voto singolo" avremo la possibilità di effettuare messaggi che permettano agli utenti WhatsApp di votare una sola volta. Per ottenere ciò, basterà disattivare la voce "consenti più risposte" nel momento in cui stiamo creando un sondaggio.

La "Ricerca dei sondaggi", invece, ci permetterà di trovare sempre il sondaggio, senza rischio che questo venga perso. È stata data infatti la possibilità di inserire "sondaggi" nella funzione "cerca". In questo modo, tutti i sondaggi presenti nelle chat verranno messi a disposizione.

Grazie alle notifiche, infine, si potrà sapere degli esiti dei sondaggi. WhatsApp, infatti, provvederà ad inviare delle notifiche a chi ha creato il sondaggio, che sarà informato dell'andamento della sua consultazione (dai votanti all'esito).

Le didascalie

WhatsApp ha pensato anche a delle novità per l'invio di immagini e documenti, introducendo la possibilità di condividere dei contenuti con didascalie.

Sarà dunque possibile inoltrare un contenuto multimediale che presenta già una didascalia. La didascalia potrà dunque essere ricondivisa, cancellata o modificata.

Stesso discorso anche per i documenti che vengono condivisi nelle chat. Grazie alle didascalie, anche questi potranno avere una breve descrizione.

La versione 2.23.10.8

Non finisce qui. Con la versione 2.23.10.8 WhatsApp sta pensando anche a una migliore gestione dei gruppi tramite la funzione "admin review". In questo modo, infatti, chi fa parte di un determinato gruppo potrà segnalare dei messaggi all'admin che avrà facoltà di rimuovere il messaggio se li riterrà inopportuni o in aperta violazione delle regole.