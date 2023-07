Zuckerberg "copia" Musk: arriva Threads, il nuovo social come Twitter

Ascolta ora: "Zuckerberg "copia" Musk: arriva Threads, il nuovo social come Twitter"

Come anticipato da qualche mese a questa parte, è in rampa di lancio il nuovo social network targato Meta, che ha come obiettivo quello di fare diretta concorrenza a Twitter: Threads, questo il nome della app, sarà reso disponibile a partire da giovedì 6 luglio.

Il dato è stato rilevato sulla base dell'analisi di una lista di programmi di prossima pubblicazione per iPhone effettuata dallo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi. A ulteriore riprova della bontà della notizia, la stessa app è comparsa anche all'interno del codice di sviluppo della prossima versione di Instagram che, per quanto concerne i sistemi Android, è in uscita tra il 6 e il 7 luglio. Nel nostro Paese, peraltro, è già disponibile il collegamento web al nuovo programma nel Play Store dedicato ad Android.

Grazie ad alcune schermate pubblicate in anteprima è possibile intuire qualche caratteristica di Threads, che strizza l'occhio agli utenti Twitter rimasti scontenti a causa del limite al numero di post visualizzabili al giorno, ovvero solo 1000 per i non abbonati al servizio Blu. Una volta raggiunto suddetto limite, l'app non aggiorna più i contenuti, di fatto bloccandosi.

Particolarmente connessa ai contenuti di Instagram, Threads si svilupperà per lo più su post testuali brevi, esattamente come accade con Twitter, a cui farà diretta concorrenza. Essendo anch'essa parte del gruppo Meta, chiunque installerà la nuova app potrà "ereditare" l'elenco dei contatti sia da Facebook che da Instagram, cosa che consentirà all'utente di turno di partire da una solida base di followers: elemento, questo, particolarmente apprezzato da chi ha già un grande seguito, tra personaggi famosi e influencer.

"Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani" , si legge nel post introduttivo caricato sul Play Store. "Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo".

Il nome con cui la app è stata battezzata non è una novità assoluta: Instagram aveva già lanciato nel 2019 un omonimo sistema, basato tuttavia esclusivamente sulla messaggistica istantanea, ma l'iniziativa naufragò appena 2 anni dopo la sua introduzione.

Tra gli elementi primari del nuovo social l'uso di un protocollo decentralizzato funzionale alla sua gestione, in maniera del tutto simile a quanto già avviene su Mastodon e Bluesky, due alternative a Twitter già disponibili da qualche mese.