Twitter, Musk fa un passo indietro: alzato il limite dei tweet leggibili

Ancora cambiamenti su Twitter. Dopo l'annuncio di ieri relativo al limite di post leggibili in un giorno sulla piattaforma, Elon Musk pare proprio aver fatto un passo indietro, e oggi comunica di aver alzato nuovamente la soglia massima.

Musk fa retromarcia

Forse a causa della polemica che stava montando in queste ultime ore, con numerosi utenti insoddisfatti della novità, il patron di Tesla ha deciso di limitare i danni, rivedendo un po' il suo programma inziale. Ci sarà un limite di tweet leggibili in un giorno, ma il tetto è stato portato a 10mila per i possessori di account verificati, 1000 per gli utenti che non possiedono la spunta blu e 500 per coloro che hanno appena aperto un nuovo account.

Sempre di limite si tratta, ma è di sicuro meno stringente di come era stato presentato inizialmente. Nel suo primo comunicato, infatti, Elon Musk aveva parlato di un limite di 6mila tweet per gli utenti verificati, 600 per i non verificati e 300 per i nuovi account. La soglia era poi già stata aumentata nella serata di ieri, quando il tetto massimo era passato rispettivamente a 8mila tweet, 800 tweet e 400 tweet. Evidentemente quel ritocco non è stato sufficiente, ed oggi è arrivata questa ulteriore modifica. Non resta che capire come la prenderanno i tantissimi utenti del social con l'uccellino azzurro.

Le ragioni di Elon Musk

La decisione di limitare il numero di tweet in lettura sarebbe stata presa con cognizione di causa. In un suo post, Elon Musk ha infatti dichiarato che tale scelta è stata motivata dalla necessità di "affrontare i livelli estremi di data scraping". Per scraping si intende una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web attraverso programmi software. Non solo. Il team di Twitter sta operando anche per contrastare eventuali manipolazioni del sistema.

Da ora in avanti, dunque, sarà quasi impossibile leggere i messaggi di Twitter senza un account. E anche con l'account, come abbiamo visto, ci saranno dei limiti precisi.

Musk ha spiegato che un importante numero di aziende stava raccogliendo una sempre più crescente mole di dati. Non si tratta, tuttavia, di un semplice problema di sicurezza. È opinione di molti che l'imprenditore stia agendo in questo modo anche per aumentare il quantitativo di utenti e ricavi.