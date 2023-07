Basta videochiamate tradizionali, su Facebook e Instagram arriva l'avatar-cartoon

Poco dopo il lancio di Threads per Android e iOS, social network che nei piani di Mark Zuckerberg dovrebbe diventare il diretto concorrente di Twitter nel giro di breve tempo, Meta decide di rispolverare una funzionalità che negli scorsi anni non aveva riscosso proprio un grande successo tra i fruitori delle applicazioni della società di Menlo Park: sia su Facebook Messenger che su Instagram sono pronti infatti a sbarcare a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 12 luglio, gli avatar-cartoon per le videochiamate.

Una funzionalità che si integra perfettamente col concetto di meta-verso sponsorizzato con forza e investimenti da Zuckerberg, per quanto scarni risultino tuttora essere i risultati conseguiti, e che permetterà agli utenti di celarsi dietro un disegno animato nel momento in cui vogliano effettuare una chiamata che non sia semplicemente "audio". Gli avatar – cartoon per le videochiamate, anche se non risultando visibile ciò che la cam riprende il nome pare poco adatto, apparvero per la prima volta in Vr su piattaforma Quest, ma ora risulteranno disponibili sulle principali piattaforme social di Meta.

Ma come funzioneranno queste rappresentazioni animate? Chiunque non voglia limitarsi a una semplice telefonata ma al contempo rifiuti di apparire sul dispositivo elettronico della persona con cui vuole intrattenere una conversazione, potrà infatti appoggiarsi a una sorta di sostituto digitale che sarà la versione "cartoon" di se stessi: la figura apparirà a mezzo busto ma non sarà fissa come una semplice immagine di avatar, bensì tenterà di riprodurre in modo sommario il movimento labiale delle parole pronunciate dall'utente. Tale funzionalità sarà disponibile tanto su Facebook quanto su Instagram a partire dalla giornata di oggi e risulterà essere la terza opzione per le videochiamate, aggiuntiva rispetto a quella "solo audio" e alla tradizionale comunicazione tramite webcam.

L'avatar è in stile cartoon come quello realizzabile tramite apposita piattaforma creata originariamente da Meta per la realtà virtuale, estesa successivamente anche al mondo del mobile e quindi utilizzabile su varie applicazioni Android o iOS: l'immagine scelta dall'utente potrà essere configurata per risultare una copia quasi perfetta dell'utente o per differire da esso in modo radicale. Per utilizzarla sarà sufficiente, una volta lanciata la videochiamata, fare clic sull'apposita funzione, per vedere sostituire il proprio mezzobusto con la prescelta animazione digitale: nessuna variazione disponibile, almeno per il momento, per quanto concerne il timbro di voce.